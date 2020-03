Danna García tiene coronavirus sin una prueba médica que lo confirme

En entrevista con Javier Poza la actriz reveló que no le han entregado los resultados de la prueba que se realizó por el Covid-19

A través de su cuenta de Instragram, Danna García confirmó que se contagió de coronavirus a su regreso a México tras un viaje a España.

Luego de que confirmará su enfermedad, la actriz colombiana concedió una entrevista con Javier Poza donde reveló que aun no ha recibido los resultados de la prueba por el Covid-19 que se realizó en un hospital privado en la CDMX.

De acuerdo con la actriz al llegar a México decidió tomar una cuarentena voluntaria en un hotel debido a que las personas en el avión se encontraban tosiendo y estornudando.

“Yo llegué sana, sin síntomas. Yo les dije a los de la recepción del hotel mira vengo de un vuelo de España vengo aterrad. Me voy a encerrar. Ustedes pueden usar mascaras cuando me atiendan, no me voy a sentir discriminada en lo más mínimo” Danna García

Aunque detalló que los síntomas varían de persona a persona y que los más calificados para hablar sobre ellos son los médicos, Danna García detalló en la entrevista que al día siguiente de llegar al México ella empezó con escalofríos lo que la alertó de que tenía fiebre.

Tras estos primeros síntomas, la actriz se comunicó con una internista -que la había atendido del dengue que padeció en enero-, quien le sugirió que se aislara y se tomará algo para la fiebre.

De acuerdo con la actriz posteriormente vinieron unos fuertes dolores de cabeza y livianez en el cuerpo que le provocaba una sensación de que se iba a desmayar. Estos síntomas no fueron todos los días pues había momentos en los que se sentía mejor.

Danna García detalló que tenía un dolor que no sabía que era, aunque posteriormente entendió que podría ser un problema pulmonar , ya que por las noches se sentía un poco ahogada.

En la entrevista radiofónica Danna García puntualizó que las personas pueden estar contagiarlas sin saberlo, ya que los síntomas pueden aparecer después.

“Los primeros síntomas no son claros; uno puede estar contagiado sin saberlo” Danna García

Danna García habla sobre el protocolo en México para coronavirus

Danna García detalló a Javier Poza que no le han proporcionado los resultados de la prueba que se realizó en el Hospital ABC de Santa Fe .

"Lo que me parece raro y curioso: no soy parte de las estadísticas en México. Me lo hice en el hospital ABC de Santa Fe, y no me entregaron resultados” Danna García

Ante esta situación el periodista la cuestionó sobre el porqué afirmaba tener el coronavirus sin tener una prueba médica.

"No te dan tu prueba por escrito y en mi caso mi internista me dice, 'estoy sorprendida porque no encuentro tu prueba'" Dannaa García

La actriz detalló que ella sabe que tiene coronavirus porque su familia en España también lo tiene además de que le cuesta trabajo respirar.

"Yo soy una persona que todo lo que digo lo hago en conciencia y en consideración, no estoy generando pánico", respondió la actriz.

¿Qué dice el Hospital ABC de Santa Fe?

Javier Poza se comunicó con Francisco Moreno , médico internista, infectólogo y también responsable del programa de coronavirus en el Hospital ABC Santa Fe , quien detalló que los resultados de la prueba de Covid-19 tardan de 48 a 72 horas en ser entregados.

“No recibes resultado inmediato, debes aislarte. En general mientras recibes la prueba, no vas a hacer nada diferente, debes aislarte, si te falta el aire debes ir al hospital a que te evalúen“ Francisco Moreno

El especialista pidió a la población mantener la calma pues el proceso para diagnosticar a una persona es tardado.