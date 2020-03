La actriz Danna García confirma que tiene coronavirus

La famosa actriz colombiana Danna García confirmó en Instagram que tiene coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa actriz colombiana Danna García confirmó que tiene coronavirus, recibiendo así cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores en redes sociales.

“Sí estoy en aislamiento, sí tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos y ya luego les mandaré videito“. Danna García. Actriz

La actriz protagonizta de ‘Las Amazonas’, explicó a sus fans que hasta el momento no tiene síntomas graves que le hagan permanecer en un hospital, como por ejemplo, que no sea capaz de respirar por ella misma.

“De los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, no nos falta la respiración ni nos estamos asfixiando nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas”. Danna García. Actriz

Hasta el momento Danna no ha dado más detalles de su salud.