Stephanie Valenzuela revela que es Zoraida, hermana de Eleazar Gómez, quien ha estado en contacto con ella

En entrevista con el programa ‘ Venga la Alegría ’, Stephanie Valenzuela reveló que Eleazar Gómez nunca le pidió perdón, pese a haberse visto durante las audiencias; él decía que “no era para tanto”.

El caso de violencia de Eleazar Gómez contra Stephanie Valenzuela cada vez revela mas detalles escabrosos del caso; en esta ocasión Tefi reveló en entrevista para ‘Venga la Alegría’ que él nunca le pidió perdón.

¡En exclusiva para #VLA, Stephanie Valenzuela relata cómo fue reencontrarse con Eleazar "N" en los separos y nos comparte que el actor nunca le pidió perdón! 😱📺 >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/NK2W92j5OV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 12, 2020

De acuerdo a la versión de Stephanie, al verse en las audiencias Eleazar Gómez pedía que Tefi le otorgara el perdón porque “tenía que ir a trabajar” , además de que “no era para tanto”.

“Eso es lo que más me asustó que él pedía “por favor, tengo que ir a trabajar, por favor”. Nunca sentí arrepentimiento o un “perdóname, me equivoqué. No lo voy a volver a hacer”. No, eso no lo escuché nunca” Stephanie Valenzuela

Eleazar nunca le pidió perdón; Zoraida Gómez sí

La modelo y cantante peruana asegura que él únicamente pedía que lo dejara y le diera el perdón ya que él ya tenía que ir a trabajar y que n o la estaba pasando bien en el Reclusorio Norte, a donde fue dirigido el actor de manera preventiva, pero jamás hubo un “perdóname”.

Asimismo, Stephanie reveló que quien ha estado en contacto con ella ha sido la hermana de Eleazar Gómez, Zoraida Gómez quien le escribió y Tefi le explicó las cosas; se han mantenido en contacto porque le ha devuelto las pertenencias de Eleazar a ella e incluso le pidió disculpas a nombre de su hermano.

“No tienes que pedirme disculpas porque tú no me has hecho nada, ni tu mamá. El punto es lo que haga él” Stephanie Valenzuela

Por otro lado, durante la entrevista pasada que Stephanie Valenzuela ofreció a ‘Ventaneando’ sobre su caso contra Eleazar Gómez, afirmó que su relación comenzó a hacerse tóxica y reveló al equipo de Pati Chapoy que él afirmó que "no era para tanto" lo que le había hecho: