Brandon Peniche es confundido con Eleazar Gómez y recibe ataques en redes

Brandon Peniche reconoció que es consciente del gran parecido que tiene con Eleazar Gómez, pero ahora eso lo ha vuelto blanco de ataques

Brandon Peniche se ha convertido en una víctima más del escándalo en el que se encuentra Eleazar Gómez tras haber agredido a su novia, la cantante peruana Tefi Valenzuela.

En entrevista con ‘De Primera Mano’, el actor y conductor de ‘Venga la Alegría’ señaló que ha recibido ataques en redes sociales e incluso han solicitado su despido del matutino al ser confundido con el hermano de Zoraida Gómez.

Brandon Peniche comentó que conoce a Eleazar de toda la vida y han sido buenos amigos desde hace años.

“Somos y fuimos muy amigos hace mucho tiempo. Conozco a toda su familia y de hecho él trabajó con mi papá cuando tenía 4 años en una película… y nos conocemos de toda la vida”

Brandon Peniche

El esposo de Kristal Cid señaló que desde siempre les han hecho ver que existe un gran parecido entre ambos, lo que ha dado pie a que entre él y Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, se reconozcan en broma como familiares.

“Siempre nos han dicho que tenemos mucho parecido, hablando físicamente, y de hecho hasta con Zori hemos dicho, ‘ay, hermanito, hermanita’ y así, por el parecido… que podríamos ser primos” Brandon Peniche

Sin embargo, ahora que Eleazar Gómez fue vinculado a proceso penal por violencia familiar equiparada en perjuicio de Tefi Valenzuela, los jugueteos de parentesco han quedado de lado para dar origen a algo serio.

Brandon Peniche contó a ‘De Primera Mano’ que en redes sociales lo están confundiendo con Eleazar , situación que lo ha convertido en blanco de ataques.