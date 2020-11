“Eleazar Gómez para mí es un desconocido”: Violeta Isfel

Violeta Isfel desconoce si Eleazar Gómez es una persona agresiva, asegura que nunca convivieron pese haber trabajado juntos.

Eleazar Gómez está en boca de todos, ahora es Violeta Isfel quien opina de la situación del actor así como revela si ella sospechó de su conducta agresiva durante las grabaciones de la telenovela “Atrévete a soñar”.

En declaraciones para Venga La Alegría, la actriz y ahora empresaria comenzó asegurando que pese haber trabajado con el presunto agresor de Tefi Valenzuela, no lo conoció como persona sino como actor debido a que no hubo una convivencia más allá de la pantalla chica.

“Eleazar para mí es un desconocido. Estamos hablando de que 11 años no supe absolutamente nada de él, ni previo a ‘Atrévete a soñar’ y todo esto, nunca fuimos amigos, nunca fuimos algo más cercano que compañeros laborales” Violeta Isfel. Actriz

Indicó no tener sentimientos respecto a su detención debido a que es un hombre ajeno a su vida; sin embargo, aplaude la iniciativa de la cantante Stephanie Valenzuela de denunciar a su agresor, sea quien sea.

Con base a la declaración de Alicia Machado, quien asegura haber visto actitudes agresivas de Eleazar mientras grababan la telenovela juvenil en la que también participó Danna Paola, Violeta asegura no haber visto nada.

Asimismo señala no haber presenciado los supuestos maltratos del actor a la ex coache de La Academia Azteca, quien en ese momento era su novia. “Eleazar tenía 22 y Danna era una niña de 14 y precisamente porque ella era menor de edad, lo hacían a escondidas porque no querían causar un problema”, dice y sonríe pues era evidente la relación.

A continuación el video completo:

Finalmente, en cuanto a Danna Paola, la actriz y cantante dejó claro que no opinará sobre la situación de Eleazar Gómez, con quien en el pasado confirmo haber tenido una "relación tóxica".