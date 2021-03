Armando González 'El Muñeco' recordó que además de Lorena Herrera, ha sufrido de maltrato por la mayoría de sus parejas.

Hace un tiempo Lorena Herrera y Armando González 'El Muñeco', estuvieron juntos durante ocho años , sin embargo, como en todas las relaciones no siempre hay momentos buenos, como los que recientemente recordó, pues el famoso reveló que en los inicios del romance fue maltratado por parte de la actriz.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Armando González 'El Muñeco' detalló que durante los primeros meses de relación recibió por lo menos dos golpes de Lorena Herrera.

“Me tocaron dos. Sí, muy al principio. Es que Lorena, en aquel tiempo, cuando yo andaba con ella, estaba en lo más alto en fama, todo mundo la buscaba y yo creo que en algún momento la agarré en mal situación y sí me dio una cachetada una vez y otra cachetada”. Armando González 'El Muñeco'

Es así que, tras haber sido agredido por la actriz y cantante, ‘El Muñeco’ confesó que le tuvo que poner un alto para continuar la relación con ella.

“Le dije la última vez que no me volviera a dar una cachetada, porque sino ya no íbamos a continuar”. Armando González 'El Muñeco'

No obstante, Armando González dijo considerarse víctima de violencia , pues aseguró que ha sido agredido por la mayoría de sus parejas, pese a que fue educado de tal forma que le enseñaron a “nunca faltarle el respeto a una mujer”.

En ese sentido, explicó que su mujer actual también le dio dos cachetadas, por lo que a modo de broma consideró que es algo que “atrae”, aunque también externó que en alguna ocasión la madre de su hijo le rompió un vaso en la boca, le “abrió” el brazo, además de intentar “picarlo”.

“Siempre existieron cosas así. Y sí, he padecido mucho de violencia de las mujeres”. Armando González 'El Muñeco'

Armando González 'El Muñeco' lamenta situación de Eleazar Gómez y Ricardo Crespo

Por otro lado, Armando González 'El Muñeco' lamentó la situación que enfrentan los artistas Eleazar Gómez y Ricardo Crespo, quienes se encuentran recluidos durante su proceso legal, tras ser acusados de violencia y abuso sexual respectivamente.

Y es que, sin dar más detalles, Armando González se sinceró y mencionó que permaneció en una ocasión dentro de un reclusorio, entonces mostró su empatía hacia sus colegas.

“Yo estuve en el reclusorio también, por una situación que me pasó ahí. Los considero, porque sé lo que están pasando ahí. Yo nada más estuve dos días, nací en un barrio que se llama Tepito, entonces conocí a mucha gente por ahí y me acobijaron muchísimo”. Armando González 'El Muñeco'

Armando González 'El Muñeco' concluyó con que no es nada fácil estar recluido, motivo por el que admitió que sirve de mucho conocer a otras personas ahí adentro, sobre todo para evitar extorsiones, entre otras cosas.