Tunden a Alejandro Sanz por meterse en la piel de una mujer

Alejandro Sanz escribió un mensaje en redes sociales para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo; el cantante jamás imaginó que la imagen que compartió junto al mensaje: “Hoy en el #DíaDeLaMujer debemos ponernos en su piel. Sólo así podremos entender porque merecen su día todos los días. #8marzo #FelizDíaDeLaMujer”, provocará tanta controversia.

En la imagen el intérprete español aparece con los ojos pintados, detalle que enfureció a varios internautas que lo acusaron de aprovechar el día para obtener protagonismo en Internet.

“‘¿Y para eso te pintas los ojos?’, ‘que ridiculo’, ‘¿Ponerse en nuestra piel es pintarte los ojos?’, ‘Por lo menos no se ha puesto dos globos a modo de tetas’ y ‘Ser mujer no es usar maquillaje, y este día de feliz no tiene nada para una mujer normal’”, son algunas de las respuestas que tiene su publicación.

Alejandro no ha dado respuesta a sus detractores, únicamente se limitó a colocar un fragmento de un video a favor de las mujeres.