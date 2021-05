Línea 12 del metro: Arquitecto explica hipótesis sobre el colapso

Axel Belfort explica por medio de un hilo de Twitter sus hipótesis acerca del fallo que sufrió la línea 12 del metro.

La noche del pasado lunes 3 de mayo el metro de la línea 12 del metro colapsó alrededor de las 22:30 hrs.

Las vidas que se perdieron en el colapso, así como los daños causados, han sido terribles. Por lo que la gente está preguntándose ¿Qué fue lo que falló?

Axel Belfort, un usuario de redes sociales, quien indica ser arquitecto, se dio a la tarea de explicar la hipótesis acerca del colapso.

Falla por tensión y falla por fatiga

Fue a través de Twitter que Belfort dio a conocer su hipótesis acerca del colapso de la línea 12 del metro.

El arquitecto explica que la falla estructural fue originada por un mal mantenimiento.

Los mantenimientos de las diversas líneas del metro deberían incluir: Procesos de inspección, control y corrección estructural.

Las razones que ofrece Belfort que fueron las causantes de que la estructura colapsara son dos : Falla por torsión y falla por fatiga.

Axel Belfort trató de explicar su hipótesis lo mejor posible.

Se apoyó en imágenes para que la gente que no conoce de estructuras pudiera comprender mejor cuál fue la falla que sufrió la línea 12 del metro.

Para la #Linea12 tengo 2 hipótesis, que pudieran incluso haber ocurrido de manera simultánea o en cadena, y son:



1.- FALLA POR TORSIÓN

2.- FALLA POR FATIGA



Intentaré explicarlo de la mejor manera... pic.twitter.com/hqzXNmpNyR — Axel Belfort (@AXL__tw) — Axel Belfort (@AXL__tw) May 4, 2021

El arquitecto explica que las vigas de acero que soportan el puente tienen al centro y entre ellas unos tensores (verde).

También tienen unas piezas verticales de acero que son los atiesadores (azul) y muestra en color rojo la zona de quiebre.

"El trabajo de los atiesadores es impedir que la viga se tuerza, pues al torcerse su elemento central, dejará de tener capacidad de carga. La viga, el acero y su peralte (altura), podrían estar bien calculados y en buen estado, pero si los atiesadores fallan, hay torsión..." Axel Belfort.

El trabajo de los atiesadores es impedir que la viga se tuerza, pues al torcerse su elemento central, dejará de tener capacidad de carga.



El trabajo de los atiesadores es impedir que la viga se tuerza, pues al torcerse su elemento central, dejará de tener capacidad de carga.



La viga, el acero y su peralte (altura), podrían estar bien calculados y en buen estado, pero si los atiesadores fallan, hay torsión... pic.twitter.com/nNdEucd1se — Axel Belfort (@AXL__tw)

El arquitecto continúa explicando que si hay torsión, la viga comienza a "avisar" que requiere de mantenimiento.

Y asegura que las vigas de la línea 12 ya comenzaban a "avisar", además de que presentaban mucha oxidación y deterioro del concreto.

Sí, hay una grieta en el concreto, en realidad es una "junta fría", y está diseñada para soportar desplazamientos y separación. La separación por sí misma no es un problema, sino el conjunto de todos los factores, iniciando por la flexión del tensor de acero... — Axel Belfort (@AXL__tw)

"Los tensores centrales intentan apoyar a los atiesadores, pero la carga comienza a buscar una zona fusible donde reventar y liberar tensión, y un día, las vigas generan una torsión interna, porque ya han intentado por todos los medios mantenerse en pie." Axel Belfort.

"Por enésima vez el tren pasa, la viga termina por rendirse y los tensores ya no pueden apoyar a su elemento madre, pues la torsión es hacia el interior, justo donde los tensores no pueden ofrecer resistencia. Los atiesadores ya no tienen capacidad y terminan por rendirse también." Axel Belfort.

El acero es MUY resistente, pero si existe una pequeña fractura, se podría romper como una bolsita de plástico en tus manos a la que le has encontrado una línea débil, y se rasga como papel, fácil, sin resistencia ya. pic.twitter.com/8OpitP2fEa — Axel Belfort (@AXL__tw)

Entonces, Belfort explica que el acero es sumamente resistente, pero si tiene tan solo una pequeña fractura, se podría romper.

Tal y como lo hacen las bolistas de Cátsup de plástico.

Entonces todo se viene abajo, revelando la falla:

Desplome. Torsión. Fatiga.

Y nada de ésto debió ocurrir, no es normal, no es "solo un accidente culpa de nadie". En fallas de este tipo no hay RESPONSABLE, sino RESPONSABLESSS.



Por eso es que hay muchísimos filtros de calidad, revisión, aprobación, ejecución y chequeo o mantenimiento ... — Axel Belfort (@AXL__tw) — Axel Belfort (@AXL__tw) May 4, 2021

Para finalizar su hilo de Twitter, Axel Belfort explica que el colapso de la línea 12 no fue un accidente.