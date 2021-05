Daniel Bisogno y Atala Sarmiento volverán a encontrarse

Cuando se está dentro de un medio de comunicación es inevitable que todos los compañeros se conozcan, por lo menos de vista... Aunque en este caso la cercanía va más allá. Por años, Daniel Bisogno y Atala Sarmiento trabajaron juntos en el programa de espectáculos Ventaneando, hoy la vida se aferra a reunirlos de nuevo.

Fue en abril del año pasado cuando Atala salió del programa dirigido por Pati Chapoy. En su momento la conductora explicó que su decisión fue tomada con base a una diferencia de contrato.

“Hace 8 meses se me entregó un contrato que yo no estuve dispuesta a firmar porque había algunos términos en los que yo no estaba de acuerdo por no convenir a mis intereses... El jueves 22 de marzo fui convocada a una reunión por la directora de talento de TV Azteca, y una de las directoras del área de jurídico de la empresa, quienes me informaron que la situación era esa misma, que tenían instrucciones específicas de que yo firmara el contrato o de lo contrario tendría que dejar el programa a partir del lunes 26 de marzo... No firmé el contrato y entonces se me dijo que lo que seguía era arreglar mi salida de la empresa”

Atala Sarmiento