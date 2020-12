Willem Dafoe y Dane DeHaan estarían en pláticas para integrarse a ‘Spider-Man 3’

Tanto Willem Dafoe y Dane DeHaan interpretarían a sus versiones del Duende Verde



La nueva película de ‘Spider-Man 3’ ha dado mucho de qué hablar desde que se confirmaron las actuaciones de Alfred Molina como el Dr. Octopus y Jamie Foxx como Electro, dando paso a una serie de rumores y especulaciones que incluirían un Multiverso; ahora, se ha anunciado que Willem Dafoe y Dane DeHaan estarían en pláticas para integrarse a la cinta.

Según apunta We Got This Covered y el insider Daniel Ritchamn, tanto Willem Dafoe como Dane DeHaan estarían en pláticas para integrarse a la nueva cinta de ‘Spider-Man 3’, ambos interpretando a sus versiones del Duende Verde -el primero hizo a Norman Osborne y el segundo a Harry Osborne -.

De acuerdo con @DanielRPK hay conversaciones sobre un regreso de Willem Dafoe y Dane DeHann para retomar sus papeles como El Duende Verde , pero no se sabe si ya firmaron contratados. pic.twitter.com/sRB4BEUj2v — 🇲🇽 🇲🇽 MARVEL FANS MEXICO 🇲🇽 🇲🇽 🇲🇽 (@manuel80367670) — 🇲🇽 🇲🇽 MARVEL FANS MEXICO 🇲🇽 🇲🇽 🇲🇽 (@manuel80367670) December 9, 2020

Esta nueva noticia terminaría de confirmar que habría un Multiverso -o un Spider-Verso- para la nueva película en donde Tom Holland interpreta a un joven Peter Parker en donde al parecer deberá enfrentar a varios villanos de diferentes realidades.

Fichajes de Kirsten Dunst, Andrew Garfield en ‘Spider-Man 3’

Por el lado de los superhéroes, los fichajes de Kirsten Dunst y Andrew Garfield ya estarían confirmados de acuerdo a medios como Collinder mientras que el de Emma Stone y Tobey Maguire estarían en duda.

La primera debido al avanzado estado de su embarazo por lo que de ser confirmado su papel como Gwen Stacy, el rodaje de su participación podría retrasarse hasta esperar que diera a luz; Tobey también estaría en pláticas aunque en redes sociales comienzan a circular fotos del primer Spider-Man en el set de rodaje de ‘Spider-Man 3’ para pruebas de vestuario.

BUENO.



El portal Just Jared publica estas imágenes que pertenecen a la llegada de Tobey Maguire a una prueba de vestuario justo en medio del revuelo por 'Spider-Man 3'.



Las imágenes fueron tomada en Northwood, California pic.twitter.com/8Eg1QIJ44h — MarvelFlix (@MarvelFlix) — MarvelFlix (@MarvelFlix) December 9, 2020

Por otro lado, Charlie Cox también se habría integrado a ‘Spider-Man 3’ haciendo su debut en el MCU como Daredevil luego de que los derechos del personaje regresaran a Marvel aunque, la noticia que fue confirmada por Empire Magazine terminó por borrar la nota.

Cabe resaltar que toda esta información incluyendo la integración de Willem Dafoe y Dane DeHaan, ambos como dos versiones del Duende Verde se mantiene en calidad de rumor hasta que una fuente oficial lo confirme.

Esto sería bastante difícil ya que, de estar planeando un Multiverso es normal que Marvel y Sony deseen guardarse lo mejor para el final y así sorprender a los fans con una película que podría incluso superar el evento de ‘ Avengers: Endgame ’ (2019).