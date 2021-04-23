Este fin de semana el documental ?Llévate mis amores?, ganó obtuvo el premio del Segundo Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migraciones y Exilios (Ceme-Doc).

?Llévate mis amores? es un documental que retrata la labor altruista de un grupo de mujeres veracruzanas conocido como Las Patronas, que desde hace 20 años ayudan a los migrantes que viajan en los techos del tren llamada La Bestia.

La cinta fue elegida entre 382 películas de 70 países, el jurado estuvo integrado por los realizadores Gabriel Retes y Epigmenio Ibarra, la responsable de la programación del festival Internacional de Cine de Morelia, Gabriela Alatorre y la programadora asociada del DOC NYC, Ruth Somalo.

Llévate mis amores ha ganado premios en diferentes festivales como el de Los Cabos en 2014, hace 15 días obtuvo el premio del público en el encuentro cinematográfico Viva México en París, Francia.

Llévate mis amores Trailer Original from Llévate mis amores on Vimeo.

Con información de Proceso