Los fans de Wendy Guevara se fueron contra Lolita Cortés luego de que señalara que la influencer no es artista, pero hasta ella le dio la razón.

Si algo se tiene presente en redes sociales es que la única que puede bajarle los humos a los fans de Wendy Guevara es ella misma, cosa que ya sucedió ante declaraciones de Lolita Cortés.

A través de una clásica transmisión en vivo como las que suele hacer, Wendy Guevara -de 30 años de edad-, habló sobre lo que Lolita Cortés dijo sobre ella y le dio toda la razón.

Wendy Guevara apoya la opinión de Lolita Cortes y asume “no soy una artista”

Se sabe que Lolita Cortés -de 53 años de edad- es muy directa y severa con sus declaraciones, pero los fans de Wendy Guevara no soportaron lo que dijo de ella, aunque esta ni se ofendió.

Wendy Guevara (Wendy Guevara Instagram @soywendyuevaraoficial )

En una transmisión en vivo, los fans de Wendy Guevara intentaron calentarle la cabeza diciéndole que Lolita Cortés había hablando mal de ella.

Sin embargo, la influencer y miembra de Las Perdidas, no solo está enterada de ese chisme, sino que tiene todo el contexto para no caer en malos entendidos.

“No van a hacer chisme culeras, ni van a hacer que me peleé”. Wendy Guevara, influencer.

Además de que Wendy Guevara aseguró que Lolita Cortés “no habló mal” de ella, apoyó los señalamientos de que no es una artista.

“La verdad la señora sí tiene razón, yo estoy de acuerdo con ella. Yo no soy una artista porque yo no me he preparado para actuar o así (...) una es artista y otra celebridad”. Wendy Guevara, influencer.

Pero eso sí, Wendy Guevara no se minimizó y señaló que el que no sea artista no quiere decir que no se pueda preparar para serlo.

Lola Cortés está a la expectativa de lo que Wendy Guevara sabe hacer

Lola Cortés y Wendy Guevara coincidieron en que “no es una artista”, sino una celebridad, pues la jueza de La Academia dice que hasta desconoce qué sabe hacer la influencer.

Lolita Cortés, ex jurado de La Academia. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

En una entrevista con Edén Dorantes, Lolita Cortés explicó que desconoce cuál es el talento o evolución que ha tenido Wendy Guevara, apuntando a que solo conoce el video de Las Perdidas.

Sin embargo, quiso dejar claro que no tiene nada contra de la influencer y dijo que esperaba verla en una ocasión para ver qué hace.

“No tengo nada en contra de ella, yo no sé ni siquiera qué hace, no la conozco”. Lolita Cortés, actriz.

Lolita Cortés y Wendy Guevara se encontrarán en la final de La Más Draga o Solo La Más, donde la influencer será conductora invitada al reality show drag.