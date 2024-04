Wendy Guevara y Nicola Porcella presumen en sus redes sociales las aventuras que tuvieron al visitar La Marquesa y hasta tiempo se dieron para convivir con sus fans.

Pese a que tienen varios compromisos laborales, Wendy Guevara -de 30 años de edad- y Nicola Porcella se dieron un tiempo para disfrutar de un día juntos.

Sin embargo, fue un día muy diferente y es que Wendy Guevara y Nicola Porcella -de 36 años de edad- decidieron pasar tiempo juntos, pero en La Marquesa, Toluca en el Estado de México.

A través de las redes sociales, Wendy Guevara y Nicola Porcella presumieron lo bien que se la pasaron y todas las actividades que pudieron hacer.

Y es que incluso Wendy Guevara y Nicola Porcella se animaron a tener una pelea en bolas transparentes, por lo que ambos terminaron en el piso.

A continuación te contamos todo lo que hicieron Wendy Guevara y Nicola Porcella en La Marquesa, pero además de que hubo un gran ausente, pero los fans no lo extrañaron tanto.

Wendy Guevara y Nicola Porcella (Tomada de video)

¿Y Agustín Fernández? Wendy Guevara y Nicola Porcella se van a La Marquesa sin él

Tras su participación en La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella ganó gran popularidad por lo que ha tenido varios proyectos laborales.

Debido a sus compromisos laborales, Nicola Porcella no ha podido conocer lugares de México como a él le gustaría.

Por lo que le pidió a su amiga Wendy Guevara que lo llevará a un lugar para que se pudieran divertir y él pudiera conocer otro lugar de México.

Wendy Guevara quiso sorprender a Nicola Porcella y lo llevó a La Marquesa, conocido lugar en el Estado de México en el que se pueden hacer diversas actividades.

Para disfrutar más en el día, Wendy Guevara y Nicola Porcella decidieron partir muy temprano y de esta manera llegaron a desayunar a La Marquesa.

En el video que compartieron en las redes sociales, se reveló que alguien también estuvo contemplado para ir con ellos, pero al final no fue.

Se trata nada más y nada menos que de Agustín Fernández, pero Wendy Guevara señaló que no había ido porque desconocían su paradero.

Pero fue algo que no les importó mucho a los fans y es que en los comentarios se mostraron felices de poder ver más la gran química que tiene la pareja llamada ‘Wencola’.

Agustín Fernández (@agus.fernandezr / Instagram )

Wendy Guevara y Nicola Porcella terminan en el piso tras su pelea en bolas transparentes en La Marquesa

En el video se puede ver como Wendy Guevara y Nicola Porcella llegaron a un lugar para desayunar, pero el peruano no conocía varios de los alimentos.

Nicola Porcella incluso se sorprendió cuando le dijeron que podía pescar su trucha, por lo que no perdió la oportunidad de intentarlo.

Sin embargo, Nicola Porcella no pudo pescar ninguna y Wendy Guevara le demostró que si se podía y ella pescó dos.

Pero al final las dejaron libres y prefirieron comer otra cosa, Wendy Guevara cree que a Nicola Porcella le dio ansias ver la trucha y después tener que comérsela.

En lo que esperaban sus alimentos, Wendy Guevara y Nicola Porcella se dieron el tiempo de complacer a sus seguidores y se tomaron fotos con cada persona que se les acercó.

Nicola Porcella confesó que no la estaba pasando bien y es que no le hizo caso a Wendy Guevara y no llevó chamarra, por lo que tenía frio.

Mientras que Wendy Guevara pidió un huarache de bistec con un atole de fresa, Nicola Porcella pidió cecina normal y adobada con una gomichela.

Tras disfrutar de su comida, Wendy Guevara y Nicola Porcella fueron a los caballos, pero mostraron su miedo a subirse a uno.

Nicola Porcella terminó subiéndose a uno, pero mostró mucho miedo y solo estuvo un rato.

Wendy Guevara y Nicola Porcella incluso se divirtieron atravesando un puente colgante.

También decidieron pelearse en unas bolas transparentes, como Nicola Porcella fue el primero en meterse por lo que Wendy Guevara aprovechó para aventarlo.

Wendy Guevara y Nicola Porcella pasaron un gran momento en las bolas transparentes, pero terminaron en el piso.

Al final, Wendy Guevara y Nicola Porcella mostraron que terminaron cansados y sucios, pero adelantaron que no fueron las únicas actividades que hicieron en La Marquesa.