¿Inventada? Wendy Guevara se vio orillada a contar que fue invitada a la fiesta de ‘Soltera’ de Shakira, por evento de La Casa de los Famosos 2024 no pudo asistir y al final le cancelaron.

Mucho llamó la atención en redes sociales que luego del lanzamiento del video oficial de ‘Soltera’, la nueva canción de Shakira, hizo una fiesta con varias famosas de la industria.

Y aunque sí estuvo presente México con la presencia de Danna Paola, Kenia Os y Belinda, resultó que Wendy Guevara pudo haber estado con ellas de no ser por La Casa de los Famosos 2024.

Y es que ni siquiera fue la propia Wendy Guevara -de 31 años de edad- quien lo ventiló, sino que alguien más la llevó a tener que contarlo porque estuvo de chismoso.

Wendy Guevara fue invitada a la fiesta de Shakira, pero por La Casa de los Famosos 2024 no pudo ir

¿Una fiesta de Soltera? Pues sí, todo parece apuntar que Shakira y Lele Pons se hicieron grandes amigas, a nivel de que la esposa de Guaynaa puso su casa y le armó una fiesta a la colombiana a donde hasta Wendy Guevara estaba invitada.

En redes sociales comenzó una transmisión en vivo donde se mostró desde la llegada de Shakira -de 47 años de edad- a la casa de Lele Pons y parte de la convivencia que tuvo con las invitadas.

Shakira con Belinda, Danna Paola y Kenia Os en su fiesta. (Especial)

Y es que sin que nadie creyera que hacia falta una personalidad más en la fiesta, Wendy Guevara compartió que también fue invitada a la fiesta de Shakira, pero La Casa de los Famosos 2024 la regó.

A través de un live, Wendy Guevara compartió el coraje que sintió por lo que pasó e incluso en un principio se negó a hablar del tema, aunque alguien lo ventiló y la orilló a contarlo.

Según lo contado por Wendy Guevara, ella pudo haberse estado codeando con Shakira y sus invitadas a la fiesta de Soltera de no ser por La Casa de los Famosos 2024.

Y es que Wendy Guevara contó que recibió la invitación a la fiesta de Shakira y que por supuesto que aceptó, sin embargo, ese día tenía llamado en La Casa de los Famosos 2024.

“Me hablaron para lo de Shakira, que en Miami y todo, y dije claro que voy (...) Ese día estaba el especial de grabación de Casa de los Famosos México de los premios y me contemplaron para la casa”. Wendy Guevara, influencer.

La influencer señaló que a ella no se le hacía necesaria su presencia en La Casa de los Famosos 2024, sobre todo porque fue en la gala de premiación donde solo los habitantes iban a tener protagonismo.

Sin embargo, explicó que cuando le dijo a la producción, se negaron a que hiciera falta por lo que canceló su asistencia a la fiesta de Shakira.

“Hablamos y pedimos permiso de que yo no iba a poder asistir porque iba a ir a grabar unas cosas, me hablan y me dicen que no puedo que tengo que ir”. Wendy Guevara, influencer.

Y aunque pudo haber quedado en que Wendy Guevara lo hizo por lo profesional que es, resultó que a la mera hora, la producción de La Casa de los Famosos 2024 le canceló su participación y ya no pudo tomar un vuelo para ir a lo de Shakira.

“Eso era el jueves, entonces ese día a las 2 de la tarde y ya me iban a empezar a maquillar y me hablan, que si gustas entonces siempre no vengas. Y que me ataco, yo dije me hubiera ido desde la mañana a lo de Shakira a Miami y por eso no fui”. Wendy Guevara, influencer.

Chisme de Wendy Guevara y Shakira fue ventilado por Nicola Porcella en Hoy

Wendy Guevara tuvo que contar el trago amargo que pasó con La Casa de los Famosos 2024 y Shakira porque Nicola Porcella fue de chismoso a Hoy.

La influencer explicó que ella ni siquiera quería contarlo en ese momento porque aún estaba enojada, pero Nicola Porcella la orilló a hacerlo.

Nicola Porcella (@nicolaporcella12 / Instagram )

Y es que las etiquetas no faltaron luego de que su amigo el peruano ventiló que Wendy Guevara fue invitada a la fiesta de Shakira, en pleno programa Hoy.

Por ello, Wendy Guevara tuvo que explicar si era real y qué es lo que había pasado.

Pese al coraje, Wendy Guevara contó que considera “las cosas pasan por algo” y que probablemente hubo otro motivo [destino] por el que no debía ir con Shakira ese día.