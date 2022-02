¿Quién es Issa Ismail, la mujer que inició su destransición de género tras ser hombre por 6 años? Es una peluquera de 26 años, originaria de Estados Unidos.

A los 19 años de edad, la lucha con su identidad de género llevó a Issa Ismail a tomar tratamiento con testosterona para comenzar su transición a un hombre.

Las hormonas le provocaron un efecto no previsto, que la llevó a iniciar su destransición de género, con lo que ahora dice vivir tranquila y feliz.

Issa Ismail (@aliaxismail / Instagram)

Issa Ismail: ¿Qué la llevó a iniciar su ‘destransición’ de género?

Issa Ismail contó al medio Real Fix que como parte de su transición de género, tomó hormonas durante seis años, que le dieron características más masculinas, como:

Una voz más profunda

Crecimiento de vello facial

Crecimiento muscular, entre otras

Además de eso, Issa Ismail s e sometió a una cirugía superior para extirparse los senos en 2016. Todo parecía ir de maravilla, hasta que, cinco años después, comenzó a padecer depresión.

“Después de la marca del tercer o cuarto año, fue cuando los sentimientos de depresión se volvieron realmente malos para mí” Issa Ismail

Issa Ismail (@aliaxismail / Instagram)

Issa Ismail dice haber sentido “alivio” cuando decidió comenzar su destransición

Issa Ismail dijo haberse dado cuenta de que no era feliz viviendo como un hombre, por lo que en febrero de 2021 inició su “destransición”, dejando el tratamiento con testosterona.

Issa Ismail afirmó que tan pronto como tomó la decisión, sintió un gran ‘alivio’

“Tuve una especie de epifanía: no tengo que estar con hormonas por el resto de mi vida. Fue como un shock para mí, pero la siguiente sensación que tuve fue una sensación de alivio. Fue entonces cuando supe que tenía que escucharme a mí misma” Issa Ismail

Pese a la tranquilidad que le dio dejar las hormonas masculinas, Issa Ismail dijo que quedó muy sorprendida cuando volvió a verse como mujer, pero se siente feliz con ello:

“Definitivamente no pensé que iba a ser esta persona femenina que ves ante ti” Issa Ismail

Issa Ismail (@aliaxismail / Instagram)

¿Qué aconseja Issa Ismail a quienes se sienten identificados con su caso?

Ante la experiencia que ha vivido con la ‘destransición’, Issa Ismail dijo que decidió exponer su historia para ayudar a las personas que se sienten como ella:

“El mejor consejo que puedo dar sobre la transición o la destransición es realmente escucharte a ti mismo y seguir tu intuición, corazón, instinto. Eso realmente te dará todas las señales que necesitas. Cualquier cosa hacia la que comiences a resonar, fluya y fluya con eso” Issa Ismail

En ese sentido, Issa Ismail subrayó que el hecho de que la transición de género no haya funcionado para ella, no significa que no será bueno para otras personas:

“Quiero ayudar a las personas trans a sentirse solidificadas en su identidad y también quiero ayudar a las personas trans a sentirse cómodas y de acuerdo con cuestionar su identidad. Tenía muchas ganas de ayudar a ambos lados. El hecho de que las hormonas no fueran el camino de toda la vida para mí, no significa que no lo sea para la próxima persona” Issa Ismail

Con información de Daily Mail