“Mi hijo es peor que homosexual, es asexual”, fue la afirmación de un padre que “piensa diferente” y que quedó exhibido en un video que circula por TikTok.

En un video quedó constancia del argumento realizado por un hombre que aseguró que su hijo es “peor que homosexual”, lo anterior porque se identifica como asexual.

La afirmación de este padre comenzó a ser criticada por usuarios de TikTok pues aunque el hombre asegura que “respeta” la identidad de género y las preferencias sexuales de las personas, se suma a aquellos que dicen que “piensan diferente”, aunque no sea cierto.

“Mi hijo es peor que homosexual, es asexual”, dice en entrevista un hombre

La cuenta de TikTok @mamireporter publicó un video donde un hombre es entrevistado y se le cuestiona lo que piensa de tener un hijo homosexual.

“¿A ti te molestaría, por ejemplo, que un hijo tuyo fuera gay?”, le pregunta mamireporter, a lo que el hombre le responde: “lo acepto pero no lo propago, no hago propaganda de la homosexualidad”.

El hombre aseguró que él “piensa de otra forma” y que cría “libremente”, y es en ese momento cuando revela que es padre de un hijo “peor que homosexial, es asexual”.

“Todavía no sé qué es, tiene 24 años y pasa una chica y no tuerce la cabeza para verla. Yo estoy abierto, ya le dije que si es homosexual, no hay problema, es mi hijo y lo amo”. Hombre entrevistado

La usuaria mamireporter en TikTok e Instagram es española y de acuerdo con su perfil, es creadora de contenido “experta en preguntas incómodas y mucho más”.

Mamireporter fue criticada por el mismo hombre

En su la misma cuenta de TikTok, mamireporter publicó otro video donde entrevistó al mismo hombre, al padre que dijo: “mi hijo es peor que homosexual, es asexual”.

En este segundo video, la creadora de contenido le dice: “Yo tengo 36 años y no tengo novio, ¿se me está pasando el arroz?”.

A lo que el hombre le responde que sí, que desde hace 6 o 7 años, que se va a quedar sola y que la sociedad se está equivocando en cuanto al papel de las mujeres:

“Obvio, desde hace 6 o 7 años. Estamos mal en la mente con la mujer que se queda sin hijos, sin familia, a los 50 vas a estar sola, buscando una mascotita de hijo. Lamentablemente nos estamos equivocando en la sociedad”. Hombre entrevistado

Ante las quejas de mamireporter, el hombre remata con la frase: “yo pienso así, pienso a la antigua, una familia con dos o tres hijos, hay una edad para todo”.

¿Qué significa ser asexual?

La respuesta del padre: “mi hijo es peor que homosexual, es asexual”, da la oportunidad de explicar, correctamente, lo qué significia ser asexual.

De acuerdo con la organización Advocates for Youth , una persona asexual no experimenta atracción sexual y/o no desea contacto sexual.