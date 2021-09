La Audiencia Provincial de A Coruña, España, condenó a un hombre a dos años y medio de prisión por amenazar a un joven con revelar su homosexualidad.

La víctima se mató luego de que el acosador lo buscara en repetidas ocasiones para exigirle dinero , amenazando con revelar su homosexualidad.

“Si no te hablo más me maté. No aguanto más”

Víctima.