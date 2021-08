Los gays de Afganistán temen más que nunca por su vida debido al regreso de los talibanes.

Si bien en Afganistán la vida para los gays y población LGBT en general ya era difícil, ahora se encuentran en grave peligro .

Abdul, un ciudadano de Afganistán, cuenta el temor que vive tras la llegada al poder de los talibanes: “ si hablara de mi homosexualidad, me matarían en el acto ”.

Y, a pesar de que tenía grandes planes para los últimos días; como presentar sus exámenes finales de la Universidad y cenar con su novio, por la situación de Afganistán ha permanecido en casa.

Los talibanes han expresado su deseo de hacer cumplir con rigor la ley ‘sharia’ en Afganistán, que afecta particularmente a mujeres y gays.

La ley ‘sharia’ o ley islámica es la base del nuevo código penal de Brunéi, que castiga el adulterio y el sexo homosexual con muerte por lapidación.

“Como gay en Afganistán, no puedes mostrarte siquiera a tu familia o amigos. Si me expongo ante mi familia, tal vez me golpeen o me maten”

Abdul, 21 años.