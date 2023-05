Un nuevo caso de transfobia en la brutalidad policial ha dado la vuelta al mundo debido a que la víctima era una mujer transexual desarmada.

Los hechos ocurrieron en Milán, localidad ubicada en el norte de Italia, cuando varios policías golpearon con t oletes y gas lacrimógeno a una mujer.

El momento quedó grabado por uno de los testigos que presenció la violenta detención, autoridades ya investigan las razones.

Una mujer transexual de origen brasileño fue brutalmente golpeada por un grupo de policías que operan en la Ciudad de Milán, Italia.

El video que circula en redes sociales muestra a la mujer tendida en el piso mientras recibe fuertes golpes con toletes en diferentes partes del cuerpo.

Uno de los oficiales la golpea en piernas, costillas y cabeza, mientras que el otro le rocía la cara con gas lacrimógeno, para finalmente esposarla.

Aparentemente, los policías intentaban mantenerse alejados de la mujer en todo momento, esto pese a que ella no se encontraba armada, ni puso resistencia.

El video ya ha causado indignación en Italia y en el resto del mundo, quienes acusan a la policía italiana de actuar por mera transfobia.

Las autoridades locales ya investigan a estos oficiales, quienes en su defensa, argumentaron que la mujer había i mportunado a unos menores de edad.

La Fiscalía de Milán ha comenzado una investigación en contra de los cuatro policías que agredieron a una mujer transexual desarmada.

Fuentes del sindicato policial Sulpl, indican que los policías se encontraban atendiendo una llamada realizada por varios padres de familia a las fueras de un colegio.

Los denunciantes indicaron que la mujer había acosado a un grupo de niños al salir de la escuela. Elementos llegaron, ella se resistió al arresto, y finalmente fue agredida.

El alcalde de Milán ya se ha pronunciado por estos hechos e indicó:

Giuseppe Sala tampoco descartó la posibilidad de proceder legalmente e incluso arrestar a los elementos.

Bruna, nombre de la mujer transexual agredida, indicó que únicamente se encontraba sentada en un parque cuando fue agredida por elementos de la policía, además, sostuvo:

“Estaba sentada con los brazos en alto diciendo que no me golpearan. En cambio, me golpearon en la cabeza, en el costado, luego otra vez en la cabeza. Me sentí tratada como un perro”

Bruna