Shanik Berman -de 65 años de edad- como drag queen reveló en redes sociales cuál es su nuevo nombre.

De acuerdo con Shanik Berman, fue la drag queen Glitoris Queen quien la bautizó, y es que la periodista estuvo participando en el evento ‘A night in drag’.

Shanik Berman se encargó de la conducción del evento de Escándala celebrado el pasado 27 de noviembre en la CDMX.

El pasado 27 de noviembre en el Foro Roma de la CDMX se celebró el evento conducido por Shanik Berman, ‘A night in drag’.

En su primera edición, el evento a favor de la comunidad LGBT y que pretende hacer conciencia sobre el consumo de cristal y la transmisión de VIH, contó con:

Por lo que con ayuda de la drag queen Glitoris Queen, Shanik Berman se volvió drag por una noche y su nuevo nombre es Glowy Queen.

“Es mi madre draga que me bautizó como Glowy Queen ella me maquilló y me vistió."

Shanik Berman