¿Alex Sirvent no quiere ser vinculado con la comunidad LGBTI? Daniel Bisogno revela que le prohibió a Mercurio apoyar evento en Mes del Orgullo.

Tras el éxito que alcanzaron en los años 90, el grupo Mercurio regresó a los escenarios complaciendo a todos sus seguidores.

Mercurio es uno de los grupos presentes en el 90′s Pop Tour, por lo que se han logrado presentar en varios lugares de México complaciendo a sus seguidores con sus más grandes éxitos.

Sin embargo, Daniel Bisogno -de 51 años de edad- mostró su molestia con Alex Sirvent y todo por la decisión que tomó con sus compañeros de Mercurio.

Y es que, de acuerdo con Daniel Bisogno, Alex Sirvent -de 44 años de edad- les prohibió a sus compañeros de Mercurio apoyar un evento por el Mes del Orgullo.

Daniel Bisogno explota contra Alex Sirvent por prohibirle a Mercurio apoyar evento LGBT

Daniel Bisogno sorprendió a los televidentes de Ventaneando al revelar que se encontraba muy molesto con uno de los integrantes del 90′s Pop Tour.

Durante la emisión del jueves 27 de junio del programa Ventaneando, se presentó una nota con algunos integrantes del 90s Pop Tour.

Y es que se encontraban ensayando por un motivo muy especial.

Daniel Bisogno (Instagram | @alexbbisogno)

Daniel Bisogno señaló que se está preparando un número especial donde salen los artistas del 90′s Pop Tour con la bandera de la comunidad LGBTI para apoyar el Mes del Orgullo.

Daniel Bisogno aprovechó que estaban hablando del 90′s Pop Tour para expresar su molestia con Alex Sirvent.

“Estamos viendo este número con las banderas que este concierto del 90′s Pop Tour, muy bien por Ari Borovoy lo hace a favor del Pride, y toda esa lista de artistas apoyan supuestamente este evento” Daniel Bisogno

De acuerdo con Daniel Bisogno, Alex Sirvent se negó a que los integrantes de Mercurio apoyen en un evento organizado por el Mes del Orgullo.

Ya que aunque Mercurio va a estar presente en el evento, Alex Sirvent no quiso que participaran en un número grupal que se está organizando.

“Déjenme decirles que Alex Sirvent, que es como el encargado de Mercurio, dijo que no iban a salir en este número apoyando a la comunidad gay y que no quería por ningún motivo que se le relacionará de esta manera” Daniel Bisogno

Alex Sirvent (@alejandrosirvent / Instagram )

Daniel Bisogno criticó que Alex Sirvent se haya negado a participar en este número donde tenían que salir moviendo la bandera de la comunidad.

“Si se está haciendo un evento que es para apoyar esto, lo menos que puedes hacer es salir y apoyar, que es con un número moviendo unas banderas” Daniel Bisogno

En su intervención, Daniel Bisogno dejó en claro que no habían sido todos los integrantes de Mercurio, pero por decisión de Alex Sirvent no van a salir.

“Todo Mercurio, muchos de ellos si querían hacerlo, pues no lo van a hacer” Daniel Bisogno

Conductores de Ventaneando criticaron esta decisión, pues señalaron que si Alex Sirvent está en desacuerdo no debería participar en un evento donde se celebrará el Mes del Orgullo.

Daniel Bisogno señaló que es “retrógrado” en la actualidad que alguien diga que no quiere ser relacionado con la comunidad LGBTI.

Ricardo Manjarrez recordó que Alex Sirvent es muy católico; sin embargo, Pedro Sola le dejó en claro que eso no tenía nada que ver.

Mercurio regresa a los escenarios (@grupomercurio / Instagram)

¿Cuál fue el evento al que Alex Sirvent le habría prohibido a Mercurio participar?

El evento al que se refería Daniel Bisogno, es el concierto especial que harán los 90′s Pop Tour con motivo del Mes del Orgullo.

Además de Mercurio, el cartel de Pride del 90′s Pop Tour está integrado por:

Paulina Rubio, de 53 años de edad

Laura León, de 71 años de edad

JNS

Benny, de 53 años de edad

Diego Schoening, de 54 años de edad

Magneto

Caló

Sentidos Opuestos

Kabah

Mercurio

Mdo

The Sacados

El Círculo

Gb5

Kairo

Locomia

Pablo Ruiz, de 49 años de edad

Este concierto se llevará a cabo el próximo 28 de junio en la Arena CDMX.

Algo que llamó la atención de las declaraciones de Daniel Bisogno es que el propio Alex Sirvent ha invitado a las personas a este evento muy especial.

Aunque en su video no se expresó específicamente sobre el Pride, pese a que en la publicidad de los 90′s Pop Tour si se ha hecho.