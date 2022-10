Yon de Luisa presidente de la Federación Mexicana de Futbol sabe que hay muchas dudas en torno a los lesionados que hay en la Selección Mexicana de cara a Qatar 2022.

Pero aclaró que ni la Copa del Mundo es más importante que la salud de un futbolista.

Quien no esté listo, no irá al Mundial. Fue claro que al mencionar que ningún jugador que no esté físicamente listo asistirá a Qatar.

“No hay manera de acelerar las recuperaciones. Primero está la salud de los jugadores. Nadie arriesgará la salud de un jugador por ir al Mundial ni la táctica de un equipo”.

Raúl Jiménez tendrá una evaluación en quince días y se decidirá si está apto para ir al Mundial.

Se piensa en la renovación del Tata

En lo que respecta a una posible renovación de Gerardo Martino con la Selección Mexicana, Yon de Luisa indicó que se hablará de eso después de la Copa del Mundo.

“En cuanto a la posible renovación, lo hemos platicado abiertamente, es un tema que lo vamos a ver después del Mundial”, dijo el federativo.

Alex Zendejas debe decidir si quiere jugar por el Tricolor

Yon de Luisa refrendó que la FMF quiere que Alex Zendejas juegue por la Selección Mexicana, pero eso es decisión del jugador.

“En el caso de Zendejas, la bola está en la cancha del jugador, será él quien tome la decisión. La directiva se lo dejó claro que lo queremos con nosotros, esa sería nuestra posición”.

Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022: La primera lista, el viernes

Será este viernes 14 cuando se dé a conocer la lista de 55 jugadores de dónde saldrán los 26 que irán a Qatar 2022 .

Una vez que se dé este listado, ningún otro futbolista puede entrar.

