Es una realidad que Gerardo Martino, quien llevará a la Selección Mexicana a Qatar 2022, no tiene el mejor ambiente dentro del futbol mexicano.

El Tata Martino ha abierto varios frentes de batalla, en varios clubes de la Liga MX, pero hay uno en especial con el que no lleva para nada una buena relación.

A los directivos no les gustó que el argentino prácticamente los haya señalado como el mal principal del balompié nacional, al no hacerle caso en sus recomendaciones.

Pero con un club en lo particular no está en buenos términos, se dice con los Rayados de Monterrey.

Tata Martino (Adrián Macías / Mexsport / MEXSPORT)

¿Por qué está peleado Gerardo Martino con Rayados de Monterrey?

Gerardo Martino, se dice, no la lleva muy bien con varios clubes de la Liga MX, debido a que los ha señalado como los responsables de la falta de crecimiento del futbol mexicano.

El Tata ha manifestado que los clubes deben de aceptar el reducir la cantidad de extranjeros en la Liga MX , que se deben de bajar el número de clubes y que se debe de dejar salir a los futbolistas nacionales a Europa.

Pero con los Rayados de Monterrey no la lleva nada bien. Tiro directo. Se dice que todo comenzó con el juego de la Selección Mexicana contra Paraguay, celebrado en Atlanta.

Se dice que Rayados pidió que César Montes no fuera convocado y en caso de que fuera llamado, que no jugara, pero Gerardo Martino se negó rotundamente y el ‘Cachorro’ no solo jugó, fue titular y estuvo los 90 minutos.

César Montes ha manifestado abiertamente que está molesto con la directiva de los Rayados por no haberlo dejado salir a Europa, y sabe que tiene de aliado al Tata.

El segundo round entre Rayados y Gerardo Martino

Las diferencias entre Rayados de Monterrey y Gerardo Martino no acabaron ahí.

En la reciente concentración de la Selección Mexicana, donde el técnico llamó a los candidatos para ir a Qatar 2022, Rogelio Funes Mori y Luis Romo, de los Rayados de Monterrey, acudieron con la advertencia de que no debían jugar.

Martino respetó la imposición pero dijo que no se vería nada bien que Romo jugara el fin de semana en los partidos de la Liga MX… Luis Romo jugó 30 minutos con los regios.

El tiro está abierto.

