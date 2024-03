Pese a que ha sido un protagonista constante de la Liga MX, Televisa bateó a Club Tigres y ya no transmitirá sus partidos, la razón iría más allá de que los regios ningunearon a TUDN y sus plataformas.

Club Tigres de la UANL se ha consolidado como uno de los equipos más laureados de las últimas décadas, la plantilla es de las más valiosas de la Liga MX y la afición no deja de crecer, por lo que para Televisa Deportes parecía un activo importante; sin embargo, hay razones de peso para terminar la relación.

De acuerdo a información del periodista Miguel Ángel Arizpe, una fuente de Televisa le aseguró que “la relación de Tigres y nosotros (Televisa) no se pierde porque ellos quisieron”.

¿Por qué terminó la relación entre Club Tigres y Televisa?

Según la información del periodista mencionado, Televisa dejará de transmitir los partidos de Club Tigres por un tema económico.

“Mira, el tema de Tigres es por dinero. Estamos (Televisa) en un momento de recortes y Tigres es parte de ellos”, argumentó la fuente de Televisa en declaraciones recogidas por Arizpe.

“O sea, no es que hayamos dicho: ‘Ya no queremos que Tigres siga con nosotros; cortémoslos porque ya nos interesa’, no. El tema es presupuestal parejo. Recortes y Tigres y tal vez Chivas forman parte de él”, agregó el informe.

El contrato de Tigres con Televisa vencerá este año, la economía de la televisora se ha visto afectada y la renovación no es viable en este momento.

¿Quién transmitirá los partidos de Tigres, tras ser bateados por Televisa?

Club Tigres no renovará contrato con Televisa. Los regios analizan nuevas opciones y entre ellas surge la posibilidad de vincularse con más de una empresa.

Entre las opciones se habla de Amazon o TV Azteca, pero también existe la posibilidad de firmar con más de una empresa, tal como sucede actualmente con varios clubes del futbol mexicano.

Tigres, invitado constante a la mesa de los grandes

En menos de 12 años,Tigres llenó sus vitrinas de trofeos, verlos en el podio de la Liga MX es una postal habitual; fueron protagonistas de las últimas dos finales y su plantilla los hace siempre candidatos al título.

Los primeros títulos de Club Tigres llegaron en 1977-78, 1981-82. Sin embargo, fue a partir del 2010 cuando la directiva empezó a invertir más y con Ricardo Ferretti en el banquillo sentaron un equipo de época.

Tigres se consagró campeón en el Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023; los primeros cinco, con Ferretti en el banquillo, mientras que el trofeo más reciente llegó con Robert Dante Siboldi.

Las rivalidades contra América, Chivas, Pumas y Cruz Azul también han crecido, por lo que son partidos a marcar en el calendario. Tigres se va de Televisa y la televisora perderá a uno de los grandes animadores de la Liga MX.