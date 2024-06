Edson Álvarez se quedó fuera de la Copa América 2024 debido a una lesión muscular que sufrió en el juego ante Jamaica, pero a pesar de eso, se mantiene firme como capitán de la Selección Mexicana hasta en las gradas.

La Selección Mexicana sufrió de la ausencia de su capitán en el campo, aunque Edson Álvarez estuvo desde las gradas alentando a sus compañeros, en muchas ocasiones reacción de una manera molesta ante los ‘centritos’ de Uriel Antuna.

Uriel Antuna es un jugador que tiene mucha rapidez dentro del campo, pero que no sabe mandar centros a pesar de que gana la posición en muchas jugadas, y ante los malos disparos del ariete del Cruz Azul, los malos gestos de Edson Álvarez no se hicieron esperar.

Edson Álvarez estuvo en el SoFi Stadium disfrutando en un palco el juego de la Selección Mexicana vs Venezuela junto a su pareja, Sofía Toache, en el cual se le captó haciendo gestos de molestia ante los centros que intentaba mandar Uriel Antuna.

Afirman que Edson Álvarez rompió el vestidor al hacerle malos gestos a Uriel Antuna

La desesperación por ver a la Selección Mexicana caer por primera vez en su historia ante Venezuela habría provocado que el vestidor se rompiera, pues las constantes fallas frustraron hasta a Edson Álvarez.

Edson Álvarez se quedó en la Selección Mexicana a pesar de su lesión, pero su presencia habría roto el vestidor ya que luego de ver los gestos que le hacía a Uriel Antuna por sus constantes fallas en sus intentos de mandar centros lo terminaron hartando.

En redes sociales se hizo viral un video en el que se le puede ver al Machín, junto a su pareja, reaccionar a los malos centros de Uriel Antuna, mismo que terminaron por evidenciar su disgusto por el pobre rendimiento de Uriel Antuna.

Uriel Antuna es un jugador que no tiene virtud de ser un centrador, a pesar de que lo han catalogado como uno de los futbolistas más determinantes en la Selección Mexicana, pues en los últimos encuentros ha pasado entre las sombras, y eso lo denotó Edson Álvarez con sus gestos.

La Selección Mexicana se jugará el todo por el todo ante Ecuador en la Copa América

La Selección Mexicana está metida en una crisis futbolística que se ha hecho más grande luego de la lesión de Edson Álvarez, jugador que era catalogado como el mejor hombre en el Tricolor, pero a eso se le tiene que agregar que César Montes también salió lesionado en la derrota ante Venezuela.

Esa derrota y las lesiones tiene ‘tocado’ a la Selección Mexicana debido a que se deberá jugar la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa América 2024 en el último juego de la Fase de Grupos ante Ecuador, nación que también se jugará el todo por el todo.

México no tiene otra fórmula que no sea sacar la victoria ante Ecuador, y de no ser así, se quedará fuera en Fase de Grupos así como quedó sin oportunidades de avanzar en el Mundial de Qatar 2022.