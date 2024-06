La reciente actuación de la Selección Mexicana ha dejado entrever que Jaime Lozano podría estar enfrentando serios desafíos en términos de autoridad y control sobre su equipo.

Los eventos ocurridos durante el partido contra Venezuela han generado preocupación y especulación sobre la cohesión y la disciplina dentro de la Selección Mexicana, poniendo en tela de juicio la capacidad de Jaime Lozano para comandar a sus dirigidos.

Durante el partido entre la Selección Mexicana y Venezuela, un momento crucial se vivió al minuto 82, cuando el Tri iba perdiendo y se reclamó una mano dentro del área venezolana.

Los jugadores mexicanos exigieron la revisión de la jugada y, tras la consulta con el VAR, el árbitro central concedió el penal a favor de México, generando una atmósfera de tensión y esperanza en el estadio.

¿Jugadores de la Selección Mexicana desobedecieron a Jaime Lozano?

En medio de la euforia y la presión por ir perdiendo el partido, el entrenador de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, se mostró activo en la línea de banda, intentando mantener la calma entre sus jugadores.

Sin embargo, lo que más destacó fue la insistencia de Jaime Lozano en gritar el nombre de Johan Vásquez desde la banca, sugiriendo que deseaba que él fuera el encargado de ejecutar el penal.

Contrariamente a la aparente solicitud de Lozano, Orbelín Pineda fue quien se dirigió al punto de penal para ejecutar el tiro. Desafortunadamente para la Selección Mexicana, Pineda falló el penal, enviando el balón fuera del marco.

La reacción en el banquillo mexicano fue de evidente decepción, y el fallo se convirtió en un punto de análisis posterior al partido.

¿Qué dijo Jaime Lozano, DT de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa?

Tras el controversial desenlace del partido entre la Selección Mexicana y Venezuela, Jaime Lozano, técnico del Tri, ofreció una conferencia de prensa en la que abordó la polémica sobre la ejecución del penal fallado por Orbelín Pineda.

Jaime Lozano explicó que no tiene establecido un cobrador oficial de penales en la Selección Mexicana, argumentando la importancia de la confianza y el estado emocional de los jugadores en el momento decisivo.

“A mí no me gusta poner un cobrador. Yo creo que (debe ejecutarlo) el jugador que tenga la confianza de tirarlo. Tenemos muy buenos tiradores en la Selección Nacional. Así como Orbe le tocó meter algunos otros, hoy le toca fallar. No soy de elegir a uno porque en algún momento a lo mejor no está haciendo un buen partido este cobrador oficial, y no se siente cómodo y lo condicionaría un poco a que él sea quien cobre el penal. Ellos se ponen de acuerdo”, mencionó el técnico del Tri.