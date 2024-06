Jaime Lozano se ha convertido en el objeto de críticas para toda la prensa debido al trato que le está haciendo a Santiago Giménez, pues lo acusan de no darle su confianza, y meterle presión en los vestuarios.

Jaime Lozano ha sido atacado por parte de la prensa mexicana, en específico por el Chaco Giménez, quien es el padre de Santiago Giménez, ya que el exfutbolista que ahora es analista deportivo mencionó que el Jimmy solo pone de titular a su hijo por “obligación”.

“Tengo que decir que Santiago Giménez no es mucho del gusto del Jimmy, creo que hay una cuestión ahí que lo pone más por obligación que por gusto, no termina de completar los minutos, y al final es así”...

“Es un poco raro, cuando Jimmy Lozano sacó a Santiago Giménez y metió a Guillermo Martínez se empezaron a meter centros al área, ¿Por qué no lo hizo con mi hijo? Jaime debe respaldar a Santi con hechos y no con palabras”, expresó el Chaco Giménez.

Santiago Giménez es criticado por sus fallas ante Venezuela

Santiago Giménez no vive un buen momento en la Selección Mexicana debido a que no ha podido sumar una anotación luego de 500 minutos de juego en el Tricolor, por lo que esa estadística empieza a preocupar hasta a su papá.

“Yo creo que no hizo un mal partido, pero tampoco hizo un buen partido. No está en su nivel, tuvo una y como ‘9′ de la Selección Mexicana la debe meter, la diferencia entre él y Rondón fue que hizo el gol y Santi no”...

“Yo lo que siento es que para que podamos sacar la mejor versión de Santi necesitas la confianza de tu técnico, de tu equipo. Santi es un chico de 23 años que está mamando la Selección Nacional y obviamente se le está exigiendo muchísimo y es normal”, dijo el Chaco Giménez.

No es que por ser el padre de Santiago Giménez no lo voy a criticar, pero sí hablar con Jaime Lozano para que lo respalde con hechos, y no que salga a conferencia de prensa a elogiarlo y después en el partido lo saca por fallar una o dos.

Causa indignación la reacción de Jaime Lozano a brutal falla de Santiago Giménez ante Venezuela

Santiago Giménez tuvo una oportunidad de poner a la Selección Mexicana por delante en el marcador, pero al recibir la pelota dentro del área, hizo un ‘tirititito’ que quedó en las manos de Rafael Romo, portero de Venezuela.

Ante esa falla, Jaime Lozano fue captado aplaudiendo inmediatamente después de que Santiago Giménez falló esa oportunidad clara de gol, una reacción que causó indignación, ya que lo tacharon de ser un “porrista falso” del delantero mexicano.

La reacción que tuvo Jaime Lozano ante la falla de Santiago Giménez fue catalogada como ‘burlona’, y luego de las acusaciones del Chaco Giménez, todo queda claro, pues según el papá de Santi “el Jimmy no lo quiere”.