Todo lucía de buena manera para Cruz Azul, ya que la dirección deportiva había contratado a sus refuerzos desde la pretemporada, pero ahora hay un paso atrás, ya que uno de sus fichajes no se concreta y podría poner en peligro la alineación del equipo en la Jornada 1 de la Liga MX.

Para este torneo de Clausura 2024, Cruz Azul contrató a los siguientes jugadores No Formados en México:

Gonzalo Piovi proveniente del Racing Club.

Lorenzo Faravelli del Independiente del Valle.

Camilo Cándido del Bahía de Brasil.

Toro Fernández del Club Pumas.

Y el portero del América de Cali, Kevin Mier.

El problema es que el transfer del portero Kevin Mier, no llega del América de Cali y si esto no se arregla el cancerbero no podrá jugar en la fecha 1 contra el CF Pachuca.

Peligra uno de los extranjeros de Cruz Azul

El Cruz Azul no ha recibido el Transfer, el pase internacional del portero colombiano Kevin Mier y si no llega en los próximos días no podrá jugar contra al CF Pachuca en la Jornada 1.

El motivo por el cual el equipo colombiano no manda el documento a Cruz Azul, es debido a que no se ha llegado a un acuerdo acerca del porcentaje de la carta que tendrá el cuadro de Cali, en caso de ventas a futuro.

Se habla que Cruz Azul sólo quiere que tenga un 10 por ciento y los colombianos quieren el 30.

En caso de que no se llegue a un acuerdo por ahora, la portería cementera será defendida en la primera jornada por Andrés Gudiño, quien en el torneo pasado fue titular, ganándole la carrera a Sebastián Jurado.

Peligra el debut de Kevin Mier con La Máquina https://t.co/cGnDxiafuL a través de @elHeraldoXalapa — HeraldoXalapa (@XalapaHeraldo) January 10, 2024

Los porteros extranjeros de Cruz Azul

Kevin Mier es apenas el quinto portero extranjero que tiene Cruz Azul en su historia.

Todo comenzó con el máximo ídolo cementero que ha sido Miguel Marín, quien llegó a Cruz Azul en los 70, recomendado por un directivo del Club América.

Miguel Marín estuvo en el equipo durante diez años, ganando cinco títulos de Liga en la década de los 70.

Por Miguel Marín llegó otro argentino, Ricardo Ferrero quien sólo estuvo un año en la institución a inicios de los 80.

En los 90, el uruguayo Robert Dante Siboldi, hoy técnico del Club Tigres estuvo un año también en Cruz Azul, sin lograr consolidarse y después arribó Norberto Scoponi con el que se jugó la final de la temporada 1994-95, la cual se perdió ante el Club Necaxa.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok