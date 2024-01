Chicote Calderón ha causado polémica tras su llegada al Club América, pues parece ser que se le ha olvidado su pasado con el Club Chivas, al decir que las águilas es el equipo más grande la Liga MX, frase que utilizó cuando jugaba para el rebaño.

El Club Chivas es ninguneado por el Chicote Calderón, el ahora jugador del Club América señaló que su actual equipo es lo más grande que hay en la Liga MX, pues parece ser que se le olvidó cuando decía lo mismo cuando defendía los colores rojiblancos.

La llegada de Calderón no fue del agrado de la afición americanista, quienes aún no olvidan los “Chicotazos” que los dejó fuera de la semifinales hace un par de torneos, por lo que ahora les es difícil confíar en un jugador que llega procedente del Club Chivas, su acérrimo rival.

Chicote Calderón dice que el Club América es el más grande

Chicote Calderón ha dado muestra de su compromiso con el Club América y se ha dado tiempo para alabarlo, pues asegura que el equipo más grande del futbol mexicano.

Mediante una entrevista realizada por el Club América, el Chicote Calderón habló de lo que significa su llegada al equipo y de las expectativas que tiene para este torneo de Clausura, donde además reconoció que las águilas son el equipo más grande de la Liga MX.

“Quizá es muy temprano, pero poco a poco iré hablando todavía más, pero sí, este club, esta institución es lo más grande que hay. Llegar acá me hace ilusionarme, me hace creer que puedo lograrlo. La verdad es algo imponente, me había tocado venir acá a visitar pero pues a jugar nada más”, dijo Calderón.

“Mucho se habla de mí, de mi pasado…”



Entrevista exclusiva con Cristian Calderón, ya disponible 👉 https://t.co/utfVdcdd6i pic.twitter.com/ezfrHac6Ns — Club América (@ClubAmerica) January 6, 2024

Chicote Calderón quiere la 15 con el Club América

Uno de los objetivos que dio a conocer el Chicote Calderón a su llegada con el Club América, es sumar al equipo, tiene la ilusión y quiere conseguir la 15 con las águilas.

Chicote Calderón es consciente de que el Club América acaba de salir campeón del Apertura y para el Clausura 2024, el exjugador del rebaño ya se propuso conseguir la 15.

" Sé que vienen de ser campeones con una gran plantel, y no hay mejor que llegar a un equipo con grandes jugadores, vengo a sumar,a aportra mi granito de arena y porque no pensar en el bicampeonato” mencionó Calderón.

