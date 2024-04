Desde que inició el Clausura 2024, los fans del América no tuvieron empacho en afirmar que su equipo estaba para el bicampeonato, pero ahora, ¿qué van a decir? Si hicieron el ridículo contra Pumas en el Clásico Capitalino.

El América llegó como el favorito para derrotar, destrozar y humillar a Pumas en el Clásico Capitalino, sin embargo, los de Coapa no pudieron contra un equipo que no está ni clasificado al Play In.

Y es que los aficionados americanistas se ciegan ante su “poderío ofensivo” y dejan de lado su defensiva, que en palabras del Tuca Ferreti: “es donde se ganan los campeonatos”, o bicampeonato, en este caso.

¿No se les hace raro que Luis Malagón siempre sea la figura del equipo? Esto no es más que la clara muestra de la debilidad defensiva que muestra el equipo de André Jardine.

Así no América, así no americanistas, así no “amigos” que solo ven el resultado y no el funcionamiento; así no van a ganar el bicampeonato de la Liga MX. Suerte para la próxima.

¿Le quieres ganar al América? Neutraliza a Diego Valdés

No cabe duda que Diego Valdés es el jugador más importante de toda la plantilla del América, pues cuando está en la cancha, el equipo de André Jardine se vuelve medianamente peligroso.

Pero cuando Diego Valdés no ha estado en el terreno de juego, se ve a un América completamente distinto, pues no tienen otro jugador que supla las cualidades del chileno.

El penal que Pablo Monroy hizo contra Alejandro Zendejas en el Clásico Capitalino viene precedido de una gran jugada de Diego Valdés, quien recibió el balón en tres cuartos de cancha y en milésimas de segundo puso de cara a portería al mexicoestadounidense.

Ni Álvaro Fidalgo, el súper canterano del Real Madrid; ni Julián Quiñones, el colombiano que salvará a la Selección Mexicana; ni Henry Martín, el flamante delantero de 100 goles; tienen la capacidad de hacer lo que hizo Diego Valdés.

Henry Martín y todo lo que está mal en el América

Henry Martín es el claro ejemplo de todo lo que está mal en el América, pues el capitán de las Águilas exhibió a su compañero en pleno Clásico Capitalino, ante la incredulidad de los miles de aficionados presentes en el Estadio Olímpico Universitario y los millones de fans que vieron el partido en televisión.

Luego de que Brian Rodríguez cometiera la estupidez de hacerse expulsar cuando el América todavía tenía posibilidad de empatar, Henry Martín, el flamante capitán de las Águilas, le dio un tremendo regaño.

Como el líder del equipo, el delantero de los 100 goles tenía la obligación de reclamarle a Brian Rodríguez, pero en los vestidores, no a la vista de todo el país.

Henry Martín y Brian Rodríguez se pelean en el Pumas vs América (Tomada de video)

Esas faltas de respeto se suman a todas las deficiencias que tiene como jugador Henry Martín, que dicho sea de paso, no es ni la sombra de Santiago Giménez.

Y vendrán tiempos peores; América perderá contra Papachuca en la Concachampions

La derrota contra un equipo que fiel a su costumbre araña con sus garras de gatito los puestos de Play In no es lo peor para el América, pues deberán jugar contra Papachuca en la Concachampions.

Que no les vendan piñas, aquí se los adelantamos: América perderá contra Papachuca y el equipo de André Jardine será eliminado de la Concachampions.

De los últimos ocho duelos en los que se han enfrentado, las Águilas solo han ganado en dos ocasiones; sí, solo le han ganado dos veces a Pachuca en los últimos ocho partidos.

Y en su última batalla de eliminación directa, las semifinales del Clausura 2022, los Tuzos humillaron al cuadro azulcrema con un marcador global de 4-1.

Suerte para la próxima americanistas, este torneo se irán a casa con las manos vacías.