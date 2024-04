En el Pumas vs América, los jugadores azulcremas protagonizaron un insólito momento, pues Henry Martín y Brian Rodríguez se pelearon en pleno partido.

Todo parece indicar que el vestido del América está roto, pues Henry Martín y Brian Rodríguez se pelearon durante el partido contra Pumas ante la vista de todos los aficionados presentes en el Estadio Universitario y de quienes vieron el partido por televisión.

Sin embargo, el capitán de las Águilas hizo unas declaraciones ante los medios de comunicación para dejar en claro que ya se solucionó el problema con el futbolista uruguayo.

Así fue la plena entre Henry Martín y Brian Rodríguez en pleno Pumas vs América

Luego de que Brian Rodríguez fuera expulsado por darle una patada al Chino Huerta en los minutos finales del Pumas vs América, Henry Martín explotó contra su compañero.

En la imagen que se compartió en la transmisión oficial del partido, se ve a Henry Martín encarar a Brian Rodríguez para reclamarle que el América se quedó con un jugador menos en los minutos finales del partido.

El futbolista uruguayo se ve notablemente sorprendido por la actitud del delantero de la Selección Mexicana, por lo que también le dice un par de palabras.

Tuvieron que llegar varios jugadores del América para calmar los ánimos, y cuando Brian Rodríguez salió de la cancha, se dirigió a la banca para quejarse de la actitud del capitán azulcrema.

Espero en el vestidor arreglen lo que pasó. pic.twitter.com/ucv8tEZfbw — Jaír | 14 🏆🦅 (@JairAguila7) April 21, 2024

¿Henry Martín se arrepiente de su pelea con Brian Rodríguez? El capitán del América ya rompió el silencio

Después del Pumas vs América, Henry Martín rompió el silencio y habló de su pelea con Brian Rodríguez tras la expulsión del jugador uruguayo.

En la zona mixta del Pumas vs América, Henry Martín fue entrevistado por los medios de comunicación presentes en el Estadio Universitario y habló de su pelea con Brian Rodríguez.

“Fue calentura del partido, estábamos buscando el empate, lo expulsan y me enojo, totalmente. Tal vez no era el momento de decirlo, de agarrarlo así, pero fue lo que me nació en ese momento. Ya hablé con él, ya está todo tranquilo, no pasó a más, quedó ahí. Que no se especulen cosas que no son, el equipo está bien”, dijo el capitán de las Águilas.