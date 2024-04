Henry Martín y Brian Rodríguez protagonizaron una pelea, ayer, 20 de abril, en el partido entre Pumas y América.

Brian Rodríguez, fue expulsado en los últimos minutos del partido por agredir al Chino Huerta, el uruguayo le dio una patada producto de la desesperación.

Al capitán, Henry Martín, no le gustó nada esa acción de su compañero, por lo que fue a reclamarle frente a todo el estadio. En la discusión se vio que se empezaron a calentar los ánimos, sin embargo sus compañeros los separaron.

Después del intenso partido, que América perdió. Henry Martín salió a aclarar las cosas: “Fue una calentura del partido, estábamos buscando el empate y me enojé totalmente con su expulsión. Tal vez no era el momento de decirlo y agarrarlo así, pero fue lo que me nació”

Por eso vamos a ver otras peleas entre compañeros de la Liga MX y de equipos internacionales.

Espero en el vestidor arreglen lo que pasó. pic.twitter.com/ucv8tEZfbw — Jaír | 14 🏆🦅 (@JairAguila7) April 21, 2024

Chino Huerta vs Pollo Briseño

Chino Huerta estuvo del lado de la discusión en abril del 2022, cuando todavía jugaba para Chivas. Pollo Briseño fue con quien tuvo el altercado.

Todo porque el Pollo Briseño reclamó a sus compañeros que Toluca les empatara en los últimos minutos, en eso se atravesó el Chino Huerta y le soltó un sape. El ahora jugador de Pumas reaccionó con un manotazo, hasta que llegaron sus compañeros a separarlos.

Se dice que por ese tipo de cosas y que no tenía los minutos que quería, Chino Huerta pidió su salida de Chivas.

Rubens Sambueza vs Darwin Quintero

Rubens Sambueza y Darwin Quintero protagonizaron una pelea en pleno partido. Esta acción se dio en el Mundial de Clubes del 2015.

En aquella ocasión, América perdió contra un club de China y fueron eliminados en la primera ronda. Con la frustración a tope, Rubens Sambueza y Darwin Quintero se comenzaron a reclamar a tal grado que el científico del gol le dio un cabezazo a Sambu. Al final sus compañeros llegaron a separarlos.

Darwin Quintero le da un cabezazo a Rubens y Paolo Goltz llega a calmar la situación... pic.twitter.com/K07A0bPm10 — Xavi (@XaviSol_) December 13, 2015

Gravesen vs Robinho

En el plano internacional, específicamente en el Real Madrid se vio una pelea interna en el ya lejano 2006. Gravesen y Robinho fueron los involucrados.

El danés se caracterizaba por su rudeza, eso lo demostró en un entrenamiento, ya que le entró muy fuerte al brasileño. Robinho reaccionó con un puñetazo hasta que los compañeros los separaron y el entrenador los suspendió de la práctica.