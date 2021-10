Xavi Hernández no llegará al Barcelona porque aún tiene contrato con Al Sadd y así lo confirmó el conjunto árabe a través de sus redes sociales

Luego de los rumores que vinculaban a Xavi Hernández como nuevo técnico de FC Barcelona, fue su actual equipo, Al Sadd, quien rompió con la ilusión y dejó claro que la llegada del ex jugador al club culé no será posible.

“En respuesta a lo que circula de manera reciente, la directiva del Al Sadd reafirma que Xavi tiene contrato por dos años con el club y se encuentra plenamente enfocado en los próximos duelos del equipo, para mentener la ventaja como líderes de la liga y defender el título”, se lee en el comunicado.

Mientras se decide quien tomará el cargo de manera definitiva, Sergi Barjuan es el técnico interino y ya dirgió el primer entrenamiento para el próximo duelo contra Alavés.

Xavi Hernández. (ERIC ALONSO / Mexsport)

Las razones por las que Xavi Hernández sería el favorito del FC Barcelona

Tras los fracasos que acumula FC Barcelona, necesitan resultados inmediatos y Xavi Hernández se posicionó como uno de los favoritos pues es alguien que conoce muy bien al equipo.

Xavi Hernández escribió su nombre en la historia del FC Barcelona y es querido por miles de fanáticos en España, además mantiene una buena relación con Joan Laporta.

Asimismo, fue el propio ex jugador quien extrernó su deseo de dirigir al equipo que lo vio consolidarse y regresar en su nueva faceta de técnico.

“Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no pero por el momento estoy feliz en el Al-Sadd y muy orgulloso de ello”, comentó para el diario 20 Minutos.

Ronald Koeman, fuera del FC Barcelona (Manu Fernandez / AP)

El fin de la era de Ronald Koeman y próximas reestructuraciones

Ronald Koeman fue destituido del banquillo blaugrana luego de los malos resultados en el equipo, la gota que derramó el vaso, fue cuando perdieron contra el Rayo Vallecano. Fue ahí, cuando la directiva tomó la drástica decisión.

Ahora, FC Barcelona tratará de encontrar a alguien que pueda adaptarse rápido e impulsar al equipo en los próximos duelos. Aunque el mismo Laporta reconoció que tomó tarde la decisión de destituir a Koeman.

“Igual lo hubiese tenido que decidir antes, pero creo que se merecía un margen de confianza y recuperar los lesionados. Asumo la responsabilidad de la decisión”, agregó en conferencia de prensa.