Vaya escándalo que vive Vince McMahon, el dueño de la WWE, quien habría pagado una millonada para callar acusaciones de conducta sexual.

Algunos reportes en los Estados Unidos indican que Vince McMahon, el dueño de la íconica empresa WWE, está en un escándalo.

Resulta que el magnate habría pagado una millonada para silenciar acusaciones de conducta sexual inapropiada.

¿Qué habría hecho Vince McMahon?

La información expuesta por el Wall Street Journal indica que Vince McMahon habría pagado millones de dólares de forma discreta a una ex luchadora que no habría vuelto a la empresa luchística al no aceptar más momentos sexuales con el empresario.

El reporte señala que esto sucedió en el 2005 cuando McMahon primero la degradó y luego no le renovó su contrato en la WWE tras haberla forzado a darle sexo oral y luego de que ella se negara a sostener más encuentros de índole sexual con él.

Vince McMahon habría pagado unos 7.5 millones de dólares, es decir, poco más de 140 millones de pesos.

Más mujeres en el caso de Vince McMahon

El tema de la luchadora antes mencionada no sería el único que tiene envuelto en escándalo a Vince McMahon.

También se reveló que McMahon, de 76 años de edad, habría dado dinero a cuatro mujeres, esto en los últimos 16 años, para silenciar las acusaciones de conducta sexual antes mencionadas.

El Journal menciona que en esta situación McMahon habría dado un total de 12 millones de dólares, casi 250 millones de pesos.

Este escándalo, que envuelve al mandamás de la empresa de entretenimiento de luchas más importante del mundo, podría tener graves consecuencias que a ciencia cierta no se sabe si podrían afectar al negocio.

