Nuevamente la violencia se hizo presente en el futbol, ahora unos jugadores en una liga amateur de Chile le han dado la vuelta al mundo con sus actos en contra de un árbitro.

Un grupo de futbolistas chilenos golpeó al árbitro central de un partido en la ciudad de Antofagasta, para después lanzarlo a una barranca cerca de la cancha donde se llevó a cabo el encuentro.

Reportes indican que el nazareno expulsó a uno de los elementos durante el transcurso del juego, lo que desató la furia de los jugadores al término del mismo.

Un video publicado en las redes sociales de el Pulso de Chile, muestran el rescate de Luis Chávez de la barranca donde fue lanzado por los jugadores.

“Lo empujaron, él se quiso defender, pero no dejaron que se defendiera , lo brincaron entre toditos. Eso no se hace. Por eso los árbitros no quieren venir. Porque son unos atrevidos” comentó una persona que observó los hechos.

🛑Jugadores golpearon a árbitro amateur y lo tiraron por una quebrada en sector norte de #Antofagasta pic.twitter.com/ZcSav5Krtr — PulsoRegional (@PulsoDeChile) August 20, 2022

Violencia en el futbol: ¿Qué hacer para erradicarla?

La violencia en el futbol mundial se hace presente con mayor frecuencia en los últimos tiempos, y lo preocupante es que ninguno de los organismos ha encontrado una solución para erradicarla.

Ni en la Liga MX, ni en la Premier League , inclusive en la FIFA han encontrado la respuesta para evitar que los incidentes de esta magnitud se esparzan más allá del profesionalismo.

El futbol amateur es el “escenario ideal” para que la barbarie se adueñe de los campos de juego manifestándose en grescas entre aficionados o peleas en contra de los árbitros del mismo.

¿Qué pasa con el balompié para que escenas como la del árbitro en Antofagasta y muchas otras más se den exactamente en este deporte?

Violencia en el Querétaro vs Atlas (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial)

