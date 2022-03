La leyenda del futbol mexicano, Hugo Sánchez, alza la mano para dirigir gratis a la Selección de futbol de México de cara a la Copa Mundial de Futbol de Qatar 2022.

Hugo Sánchez comentó en la mesa de Futbol Picante, programa de la cadena ESPN, que él se ofrece para ser el nuevo director técnico de la Selección de futbol de México de manera gratuita.

“Les dije a los directivos que podemos ser campeones del mundo, en tres etapas. Pero no creen en lo deportivo, no piensan en ganar títulos. Yo hasta trabajaría gratis si me llama la Selección”, comentó el Macho.

La posibilidad para que Hugo Sánchez se convierta en el nuevo entrenador de la escuadra azteca rumbo al Mundial de Qatar 2022, se debe a las malas actuaciones del Tri bajo la mano de Gerardo Martino.

¿Cómo le fue a Hugo Sánchez como entrenador de selección mexicana?

Hugo Sánchez ha tenido la oportunidad de entrenar a la Selección de futbol de México dos veces, aunque su paso por el banquillo mexicano ha estado lleno de claroscuros.

Hugo fue entrenador de la Selección de futbol de México por primera vez tras ser nombrado director técnico interino el 3 de junio del 2000, dirigiendo un total de 3 partidos hasta el 11 de junio de ese mismo año.

En aquella ocasión, cayó 3-0 ante Estados Unidos, ganó 4-2 en contra de Sudáfrica y empató 2-2 con Irlanda. Dichos encuentros fueron parte de una serie de partidos amistosos.

La segunda vez que Hugo Sánchez dirigió a México, lo hizo por un tiempo más prolongado, pues estuvo a cargo de la escuadra azteca durante 24 partidos, perdiendo su primer juego contra Estados Unidos 2-0.

A pesar de tener 13 victorias, 8 derrotas y 3 empates, Sánchez salió de la Selección de futbol de México luego de fracasar en el preolímpico de cara a Beijing 2008.

Hugo Sánchez: Palmarés como entrenador