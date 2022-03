El estado de salud de Gerardo Martino y la presión que hay sobre el argentino, pone en duda su continuidad en la Selección de Futbol de México.

Este domingo, en el estadio Olímpico Metropolitano, la Selección de futbol de México puede clasificar a la Copa Mundial de futbol del 2022. Pero la pregunta es: ¿ estará Gerardo Martino, con México en Qatar?

Las especulaciones se agrandan acerca de si el estado de salud del Tata le dará oportunidad de ir al Mundial, o si será el pretexto que se puede utilizar para acabar con el compromiso con la Federación Mexicana de futbol.

De todo eso se habla, a unas horas del duelo más importante del equipo mexicano, en este proceso mundialista.

Gerardo Martino no dio la conferencia de prensa, no viajó a San Pedro Sula, la dio su auxiliar Jorge Theiler, que cuando fue inquerido de esta forma, contestó: “Gerardo está bárbaro. Tuvo este problema de salud. Él preparó este juego, él va a poner la alineación. Solamente no pudo viajar”.

Gerardo Martino (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Selección de Futbol de México: Le importa clasificar, no el lugar

La Selección de Futbol de México se encuentra en el tercer lugar de la clasificación hacia la Copa Mundial de Futbol del 2022, cuando se pensaba que con este cuerpo técnico, no sólo se clasificaría de forma más sencilla, sino en un lugar más alto.

Eso no interesa al auxiliar técnico de Gerardo Martino.

“Las eliminatorias, no solo de Concacaf y sino del mundo, son difíciles. México no está en el tercer puesto, sino entre los tres lugares que están en el Mundial. Lo que vale es clasificar, no dónde se quede en la eliminatoria”.

Tampoco interesa, asegura, el seguir luchando por el boleto, cerca del final de la eliminatoria: “El objetivo final es clasificar, si es la fecha 3 o en la doce, no importa. Reitero, el objetivo es estar entre los tres que van al Mundial”.

Raúl Jiménez e Hirving Lozano (Adrian Macias / MEXSPORT)

Selección de futbol de México: Presión normal

Sobre la presión que pueda caer sobre la Selección de futbol de México en este juego ante Honduras, Jorge Theiler, auxiliar de Gerardo Martino, dijo: “La Selección tiene la obligación de salir a ganar todos los juegos, esto es algo histórico”.

El que los catrachos sean una piedra en el camino en anteriores procesos, no le apura: “Vivimos el presente, lo que sucedió antes es historia. Honduras tiene una gran Selección, un cuerpo técnico que ha llevado a equipos amuchas copas del mundo, pero hoy no interesa eso”.