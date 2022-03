Luego del gris partido de la Selección de futbol de México, Hugo Sánchez destroza a David Faitelson; “¿ tú has ido a jugar a Honduras ?”, le cuestiona el Pentapichichi al analista.

Vaya que a Hugo Sánchez no le gustaron las críticas hechas por David Faitelson en torno a pobre accionar de la Selección de futbol de México frente a su similar de Honduras.

Y es que, después de que el analista dijera que las formas sí cuentan sobre todo ante un rival como lo fue la Selección de futbol de Honduras, el Pentapichichi se molestó de gran manera.

Incluso el otrora futbolista del Real Madrid le pregunto al comentarista, en pleno programa de ESPN, si había jugado alguna vez en las sinuosas plazas centroamericanas durante una eliminatoria mundialista.

“¿David, tú has ido a jugar a Honduras, a San Salvador, a Jamaica? No has visto cómo es el ambiente… los campos en malas condiciones afectan. Eso le favorece al equipo menos fuerte”, dijo Sánchez.

Todo esto ocurrió porque Hugo Sánchez explicó que siempre es difícil jugar en Centroamérica una eliminatoria mundialista como lo hizo hoy la Selección de futbol de México.

Hugo Sánchez. (JAVIER RAMIREZ / Mexsport)

¿Hugo Sánchez defiende a Gerardo Martino?

Contrario a su estilo, Hugo Sánchez por momentos dio la impresión de estar defendiendo a Gerardo Martino, DT de la Selección de futbol de México .

Pues Hugo Sánchez consideró que el Tata Martino no pudo tener parámetros adecuados debido a que la Selección de futbol de México no juega torneos importantes como la Copa América .

Sin embargo, después cargó contra el entrenador argentino, pues cuestionó que no haya viajado a Honduras, más allá de que sus compañeros en la mesa le informaron que fue por cuestiones médicas .

Pero Hugo Sánchez no quitó el dedo del renglón y criticó que Gerardo Martino si haya viajado a Estados Unidos y Canadá , pero no a Centroamérica.

Finalmente, el Pentapichichi consideró que gente como David Faitelson y José Ramón Fernández son un poco más permisivos con los entrenadores extranjeros que con los nacionales.