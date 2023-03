André Pierre Gignac fue captado metiéndole tremendo regaño a Diego Lainez tras un error al mandar un centro.

En un video que circula a través de TikTok, Diego Lainez mandó un centro pero con mucha fuerza y el balón se pasó del área donde lo quería recibir, André Pierre Gignac.

Es por eso, que después de que salió la pelota del campo, Gignac le reclamó de forma molesta a Diego Lainez, mientras que el ex americanista también le respondió.

Al final, las cosas no le resultaron al cuadro felino, pues terminaron perdiendo 2-0 contra las Águilas, quienes recientemente habían perdido contra CF Pachuca.

Sin embargo, se recuperaron y ganaron como visitantes, pues después de los goles, el Volcán se quedó en silencio.

Chima Ruiz pide disculpas

Después de la derrota de Club Tigres en el Volcán, el director técnico, Chima Ruiz envió un mensaje a la afición y se disculpó por el desempeño del equipo.

Y es que, aseguró que a pesar de tener un buen equipo, tuvieron una mala noche, pero espera que se puedan reponer en el próximo encuentro.

“Tenemos un equipo de mucha experiencia, de repente hay campañas que no entendemos. Ves los números, pero también dije que no habrá excusas y evidentemente hoy fue una mala noche. Pedirles disculpas a la afición, no fue una buena noche”, dijo en conferencia de prensa.

Chima Ruiz sobre Club Tigres en el Clausura 2023

Por otro lado, Chima Ruiz aseguró que a pesar de los malos momentos seguirán pensando en ganar la liga pues ese es uno de sus objetivos.

“El trabajo en equipo, es un equipo compacto, la mayoría sabe lo que nos estamos jugando y confío mucho en el plantel, porque siempre han sacado la cara en los momentos difíciles. Seguimos en la lucha en Liga y Concacaf”, agregó.

