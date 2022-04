Arturo Brizio dice que el gol anulado al Club América fue una decisión arbitral correcta.

El presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio Carter, explicó en su tradicional video de análisis arbitral de la Federación Mexicana de Futbol, que el gol del Club América ante Club Tigres, fue bien anulado.

Todo sucedió en un tiro libre que Diego Valdés del Club América, cobró muy cerca del área de los felinos. Al momento del cobro, Nahuel Guzmán se tiró al pasto y entonces vino del cobro del chileno.

El balón se metió a las redes de la portería defendida por el argentino, pero de inmediato vinieron los reclamos del equipo de Miguel Herrera, además de la anulación del gol.

El árbitro del partido Fernando Hernández indicó que el gol no contaba y que debía repetirse el cobro.

El análisis de Arturo Brizio sobre este gol anulado

En su análisis de cada semana, Arturo Brizio explicó sus motivos por lo que anular el gol fue una decisión arbitral correcta.

“En esta acción hay un tiro libre a favor del América, previo a la ejecución del tiro libre, el árbitro detuvo la reanudación con el silbato y lenguaje corporal como se aprecia en la imagen, debido a que el portero de tigres aducía una lesión”, detalló el directivo de los árbitros en la FMF.

“Recordar que de acuerdo a la regla de juego, no se puede reanudar el partido si el guardameta no está en su posición. Es una decisión arbitral, correcta”, añadió Brizio, ex árbitro mundialista y quien desde hace algunos años está a cargo del arbitraje del futbol mexicano.

Club América sacó la victoria ante el Club Tigres

En la Jornada 16 del Clausura 2022, el Club América sacó la victoria ante el Club Tigres.

El equipo de Fernando Ortiz se impuso 0-2 al de Miguel Herrera en la cancha del Estadio Universitario, mejor conocido como el Volcán.

Los goles estuvieron a cargo de Diego Valdés a los 31 minutos y Henry Martín al 90′.