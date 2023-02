La violencia en el futbol se presentó una vez más, un árbitro salió corriendo despavorido ante la brutal agresión de unas jugadoras en el balompié femenil de República Democrática del Congo.

El futbol femenil de República Democrática del Congo vivió uno de los momentos más lamentables del pasado 15 de febrero con la terrible reacción de las futbolistas del DC Motema Pembe atacaron al árbitro que pitó su encuentro ante un rival desconocido.

Un video compartido a través de redes sociales, retrata el terror vivido por el nazareno en el Estadio Kibasa de Kenia, localizado en la provincia de Haut Katang.

Al parecer las jugadoras del DC Motema Pembe no estuvieron de acuerdo con algunas decisiones del colegiado, por lo que al terminar el cotejo, se lanzaron con brutalidad hacia él.

El cuerpo técnico y miembros del equipo rival tuvieron que llegar a detener las acciones de las enardecidas futbolistas, para evitar que ocurriera una tragedia mayor.

Nous sommes au stade kibasa de la Kenya dans la province du Haut Katanga ou l'arbitre à été sauvagement molesté par les joueuses et le staff technique de DCMP dames contestant son mauvais arbitrage @JacquesKyabula @serge_nkonde @sidis_samy @leParrainRDC @DCMP_imana @leopard243 pic.twitter.com/7yw58knlZu — Wembonyama Michel Marc🇨🇩 (@MarcWembonyama) February 15, 2023

Árbitro chileno fue lanzado a un barranco por jugadores en el futbol amateur

Luego de los hechos violentos en el futbol femenil de Kenia con las jugadoras del DC Motema Pembe, recordamos el trágico momento que vivió un árbitro en el balompié amateur chileno.

Futbolistas de un equipo en Antofagasta violentaron a un nazareno tras su actuación en un partido de una de las ligas de la región, lanzándolo por una barranca.

El video publicado en las redes sociales de el Pulso de Chile, muestran el rescate de Luis Chávez de la quebrada donde fue lanzado por los ‘pseudojugadores’.

“Lo empujaron, él se quiso defender, pero no dejaron que se defendiera , lo brincaron entre toditos. Eso no se hace. Por eso los árbitros no quieren venir. Porque son unos atrevidos” comentó una persona que observó los hechos.

🛑Jugadores golpearon a árbitro amateur y lo tiraron por una quebrada en sector norte de #Antofagasta pic.twitter.com/ZcSav5Krtr — PulsoRegional (@PulsoDeChile) August 20, 2022

