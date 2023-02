La Liga MX Femenil sufre un caso más de acoso en contra de una de sus jugadoras, esta vez por parte de Scarlett Camberos, quien denunció a su expareja tras ser víctima de un hackeo en redes sociales.

Scarlett Camberos, atacante del Club América Femenil, acusó a su exnovio de acosarla constantemente, amenazarla e incluso de violencia física mientras estuvieron juntos.

La futbolista sensación de las Águilas se armó de valor para denunciar a Andrés “N”, persona con la que estuvo relacionada hace un año aproximadamente y responsable del hackeo de sus cuentas en redes.

“Decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredía a golpes en el cuello o estomago, ya no me voy a callar” escribió a través de Twitter la joya de 22 años de edad .

“Decidí terminar mi noviazgo con este muchacho y empezó ahí el temor y el miedo. Me acosa, me sigue , manda a sus amigos a seguirme a todos lados a donde voy, es un celoso, posesivo, intenso y por eso se vuelve violento” comentó.

Scarlett Camberos. (Captura de Pantalla / Twitter)

Liga MX Femenil no se ha pronunciado en caso Scarlett Camberos, América sí

La Liga MX Femenil no se ha pronunciado al respecto luego de la denuncia que Scarlett Camberos hizo a través de redes sociales, en la que reveló ser víctima de acoso y amenazas por parte de su expareja.

Las jugadoras del futbol mexicano profesional han alzado la voz en reiteradas ocasiones para dar cuenta de lo que tienen que vivir, sin embargo, la liga no hace nada por erradicar estos problemas.

Amenazas de muerte por parte de “pseudoaficionados”, acoso sexual, violencia física y verbal, son algunos de los problemas que enfrentan las futbolistas profesionales en nuestro país.

Por otro lado, el Club América Femenil reprobó la situación por la que atraviesa su jugadora y dejó en claro que la apoyará con lo necesario a través de redes sociales.

Club América Femenil. (Captura de Pantalla / Twitter)

Club América Femenil: Siguiente partido

Liga MX Femenil | Jornada 7 Clausura 2023

América vs Atlético de San Luis

Jueves 23 de febrero a las 15:45 hrs.

Instalaciones Club América Coapa Cancha 5

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok