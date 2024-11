Xolos de Tijuana y América se enfrentarán en un partido de Play In que definirá al séptimo invitado a los cuartos de final de la Liga MX.

Más allá del duelo entre Xolos de Tijuana y América, algo que ha dado mucho de qué hablar es el canal donde se transmitirá el partido, pues no se podrá ver ningún canal de televisión abierta y tampoco en sistemas de cable.

Pero no te preocupes, pues aquí te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas el duelo del Play In de la Liga MX entre el equipo de la frontera y el de la capital.

¿A qué hora y dónde ver el Xolos vs América, Play In de la Liga MX?

Por primera vez en sus historia, el América jugará un partido del Play In de la Liga MX y lo hará ante Xolos de Tijuana en un duelo que no te puedes perder.

El Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, será la sede del partido del Play In de la Liga MX entre Xolos y América, el cuál se podrá ver en exclusiva a través de la plataforma Caliente TV.

Partido: Xolos de Tijuana vs América

Sede: Estadio Caliente

Fecha: Jueves 21 de noviembre

Hora: 21:00 horas (centro de México)

Transmisión: Caliente TV (en exclusiva)

El partido entre Xolos de Tijuana y América solo será transmitido en exclusiva por Caliente TV, por lo que aquí te decimos cómo descargarla en cualquiera de tus dispositivos.

¿Cómo descargar Caliente TV para ver el Xolos de Tijuana vs América?

Para ver el partido entre Xolos de Tijuana y América por el Play In de la Liga MX tienes que tener la plataforma Caliente TV, la cuál se puede descargar totalmente gratis.

Para descargar Caliente TV en tu celular y ver el Xolos de Tijuana vs América, debes ir a la Play Store (Android) o App Store (iOS).

Asimismo, si tienes una Smart TV o un dispositivo de streaming para ver televisión (Roku, Fire TV Stick, Google Chromecast, Xiaomi Mi TV Stick, etc.) también la puedes bajar desde la tienda de aplicaciones.