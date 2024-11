En busca de innovar su formato de clasificación, la Liga MX implementó el Play In, un cuestionado sistema que incluye tres partidos más al, de por sí, calendario saturado.

Los directivos de la Liga MX ya estaría hartos del Play In, pues más que sumar, resta, y además ha afectado a más de un equipo. Club Pachuca lo vivió el semestre pasado y en esta ocasión le tocará al Club América.

Los equipos tienen que lidiar con partidos empalmados o ausencia de jugadores. Además, la espera entre la fase regular y la Liguilla se extiende semanas, lo que afecta tanto a clasificados directos como a aquellos que hacen escala por el Play In.

En este contexto, la Liga MX no esperaría más y aunque la temporada 2024-25 aún tiene un torneo por delante (Clausura 2025), analizan desaparecer el Play In a partir del siguiente semestre.

¿Desaparecerá el Play In de la Liga MX?

De acuerdo a información de David Faitelson, el Play In de la Liga MX podría desaparecer a partir del próximo año, debido a que el calendario de competencia está muy saturado y ese escenario ya no gusta a los directivos del futbol mexicano.

“El formato de competencia podría transformarse de cara al torneo que arrancará en enero y no parece disgustar a los directivos”, señaló David Faitelson.

En el Apertura 2024 de la Liga MX, el Play In afectará a Club América, quien se presentará al compromiso frente a Xolos de Tijuana con hasta nueve bajas debido a que sólo unos días antes habrá actividad de selecciones y algunos jugadores de la plantilla azulcrema fueron convocados.

Más ✍️: https://t.co/xv2lJsWPFX#Apertura2024 pic.twitter.com/w5LbuzgyHe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 11, 2024

¿Cuándo se jugará el Play In de la Liga MX?

El Play In de la Liga MX arrancará después de la Fecha FIFA de noviembre. Los primeros dos partidos se jugarán el jueves 21 de noviembre. Chivas vs Atlas y Xolos de Tijuana vs América serán los duelos que inaugurarán la cuestionada ronda de repechaje.

Partido A:

Partido: Xolos vs América

Fecha: Jueves 21 de noviembre

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV

Partido B:

Partido: Chivas vs Atlas

Fecha: Jueves 21 de noviembre

Hora: 19:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime

Último boleto a repechaje:

Partido: Perdedor del partido A vs ganador del partido B