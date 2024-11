El América no logró evitar el Play In de la Liga MX, reto que tendrá que enfrentar en la peligrosa cancha del Club Tijuana, checa dónde y a qué hora ver el inicio del camino de las Águilas rumbo al tricampeonato.

Ubicados en séptimo y octavo lugar, respectivamente, el Club Tijuana sumó 29 puntos, dos más que el América, por lo que se ganó el derecho de jugar el partido de Play In como local.

Las Águilas de André Jardine tuvieron una campaña de altibajos, y pese a que mejoraron y parecían meterse directo a la Liguilla del Apertura 2024, terminaron estancadas en la mediocridad y tendrán que esforzarse para volver a ser favoritas al título.

América vs Tijuana; qué equipo llega más fuerte al juego de Play In

El América no sólo tendrá que sobreponerse a jugar de visita en la cancha sintética del Estadio Caliente, casa del Club Tijuana, también deberá afrontar el duelo de Play In con varios jugadores que no son titulares, al menos de arranque, debido a la carga con que regresarán sus seleccionados.

Juan Carlos Osorio y su Club Tijuana se saborean la oportunidad de meter en problemas al América, que podría sacrificar este partido de Play In y buscar el pase a la Liguilla en un segundo intento.

Cabe recordar que, por reglamento, al haber terminado por arriba de los otros equipos que jugarán el Play In, el perdedor de la serie América vs Club Tijuana, enfrentará al ganador del Chivas vs Atlas FC, para definir al último invitado a la Liguilla de Apertura 2024.

¿Qué jugadores no podrían estar con América en el Play In por la Fecha FIFA?

América presume una gran plantilla, pero eso le costará que sus ocho que viajaron para tener actividad en la Fecha FIFA tengan problemas para estar en el Play In contra el Club Tijuana.

Estos son los seleccionados del América que no podrían estar al cien por ciento de su capacidad en el Play In contra Tijuana, debido a que todos tienen la posibilidad de jugar con sus países este martes 19 de noviembre.

Henry Martín

Israel Reyes

Ángel Malagón

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre

Cristián Borja

Diego Valdés

Alejandro Zendejas

¿Cuándo y dónde ver el juego Play In entre el América y Club Tijuana?

América y el Club Tijuana se enfrentan este jueves 21 de noviembre en el Estadio Caliente, a partir de las 21 horas, tiempo del centro de México, como parte del Play In.