La Liga MX no entiende, en el Clausura 2024 tuvo un problema parecido y en este Apertura 2024 es igual. El Play In no ha sido lo que se esperaba y ahora con la Fecha FIFA podría afectar al América.

El calendario para los equipos de la Liga MX ha estado muy saturado, entre las Fechas FIFA, Leagues Cup, y ahora Play In, los jugadores sufren mucha carga. Y ahora parece que América quiere que se bajen del avión y directo a la cancha, o que aterrice en el estadio.

Recordemos que en el Clausura 2024, Pachuca tuvo participación en la Concachampions y solo unas horas después tenía que disputar el Play In contra Pumas.

Por supuesto que el entrenador Tuzo no arriesgó a sus jugadores y puso un cuadro alterno. Eso significo un pobre espectáculo y los Universitarios pasaron en penales.

¿Reglamentos de FIFA y Liga MX impiden que América juegue Play In sin seleccionados? Esto se sabe

Como ya vimos, el torneo pasado de Liga MX se vivió una situación similar a la que atraviesa el América con la Fecha FIFA y el Play In.

Y es que parece que el reglamento de la Liga MX no permitiría que América pueda utilizar a sus jugadores que viajaron a sus selecciones en la Fecha FIFA.

Las normativa establece que un equipo debe de descansar 48 horas como mínimo entre partido y partido si se juega en territorio nacional, sin embargo, cuando es internacional debe de ser de 72 horas.

Por ejemplo: La Selección Mexicana tendrá su último partido el martes 19 de noviembre y solo 48 horas después (jueves 21) se juega el Tijuana vs América en el Play In.

Esto aplica en clubes, porque no menciona nada sobre jugadores. La decisión la podría tener el entrenador, aunque sería exponer de gran manera a sus futbolistas.

Reglamento Liga MX (Reglamento de la Liga MX)

¿Qué jugadores no podrían estar con América en el Play In por la Fecha FIFA?

América puede presumir de una gran plantilla, pues tiene 8 seleccionados que van a viajar, o viajaron, a la Fecha FIFA. Así que podrían no estar para el Play In.

Algunos van a viajar muchos más kilómetros que otros. Así que veamos los seleccionados:

Para México:

Henry Martín

Israel Reyes

Ángel Malagón

Para Uruguay:

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre

Para Colombia:

Cristián Borja

Para Chile:

Diego Váldes

Para Estados Unidos:

Alejandro Zendejas

Todas las selecciones tendrán su último partido el martes 19 de noviembre, y se sabrá cuantos minutos tuvieron cada jugador.