México.- La Selección Francesa estaría atravesando por momentos complicados previo a su debut en la UEFA Euro 2021, pues Kylian Mbappé y Olivier Giroud habrían protagonizado un fuerte cruce.

Y es que, de acuerdo con el diario L’Equipe, a Kylian Mbappé no le cayeron muy bien las declaraciones expresadas por Olivier Giroud luego del partido amistoso contra la Selección de Bulgaria .

Luego de ese partido, Giroud, autor de dos goles, lanzó una indirecta a Mbappé al quejarse de que no le llegan balones, incluso afirmó que el marcador pudo ser más holgado de haber recibido más pelotas a modo.

“Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido los balones y no me llegan. Después, intento hacer todas las llamadas posibles a mis compañeros, e intentar aportar soluciones en el área. Con dos buenas asistencias de Ben Yedder y Pavard, pude terminar bien el partido, pero podríamos haber marcado más goles si hubiéramos sido más eficientes. Estoy muy feliz de poder haber ayudado al equipo, no estoy triste”

Olivier Giroud