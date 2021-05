El DT de la Selección de fútbol de España, Luis Enrique Martínez , dio a conocer la convocatoria para la Eurocopa 2021.

Y sorpresivamente por primera vez, no figuró ninguno de los integrantes del Real Madrid, incluyendo al capitán Sergio Ramos.

Tal parece que no ha sido una buena temporada para el defensa de los merengues y la Roja, y mediante un mensaje expresó los meses “jodidos” que ha vivido con el conjunto de Zinedine Zidane y ahora la Selección.

“He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere.

Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa.

¡Un saludo grande a todos y siempre #VivaEspaña y #HalaMadrid”

Sergio Ramos