Tunden a Canelo con memes por la particular corona que usó al terminar su pelea

Usuarios en redes no perdonaron a Canelo por ponerse una particular corona al término de la pelea y muchos hicieron cómicas comparaciones.

Los internautas compararon su corona, con las que son características de la cadena de comida, Burger King, pues más de uno recuerda ir al restaurante y salir con una corona de cartón en su cabeza.

Cuando festejaban tu cumpleaños en Burger King. pic.twitter.com/lf1jHTEoui — Ernesto Barraza (@LuisE189) November 7, 2021

Muchos fanáticos recordaron sus momentos de infancia y le hicieron múltiples memes al peleador tapatío por posar con dicho accesorio en su cabeza.

Y es que Canelo, ya se había proclamado”rey de reyes” en días previos. A través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía de él entrenando y escribió: “King of Kings (rey de reyes)”.

@SanCadilla

-Neta fueron a Burger King y no me invitaron??

-mi primo ... pic.twitter.com/un9k5m2UUN — YUNO OCHOA (@yuno8a) November 7, 2021

Canelo vs Caleb Plant

La pelea entre ambos pugilistas era una de las más esperadas y Las Vegas fue testigo de uno de los momentos históricos, y es que Canelo se convirtió en el primer mexicano en ganar el campeonato de los pesos supermedianos.

Luego de 11 complicados rounds en los que el tapatío comenzó a desesperarse y conectaba golpes pero no conseguía el nocaut que esperaba, Edddy Reynoso comenzó a darle sus mejores consejos.

Después de relajarse y estudiar a su rival, Canelo logró conectar con la mandíbula del estadounidense y lo dejó tendido en la lona, convirtiéndose en el campeón indiscutible.

Canelo Álvarez estaba muy seguro de que iba a ganar y animó a los fanáticos a apostar por él, pues sabía que no los iba a defraudar. “Pueden apostar por mí. Apuesten más. Su dinero está a salvo”, aseguró.

Denme chance de buscar, pero tengo una foto igualita en el Burger King 🍔 👑 pic.twitter.com/AjPGeADEpP — ℂ𝕒𝕣𝕝𝕠𝕤 ℝ𝕖𝕪𝕟𝕠𝕤𝕠  (@CarlosReynoso7) November 7, 2021

Canelo y Caleb Plant hicieron de la pelea algo personal

Luego del cara a cara donde Canelo y Plant estuvieron a punto de llegar a los golpes por presuntos insultos, el combate se volvió algo personal, incluso el tapatío declaró previamente que se lo iba a cobrar.

“Como dicen, perro que ladra no muerde, yo la verdad que no ladro mucho, pero sí muerdo, ya lo han visto, no sé por qué diga eso. El que está hablando mucho es él, pero se lo voy a cobrar”, declaró en conferencia de prensa.

“Mis emociones las pongo arriba del cuadrilátero y me gusta soltarlas con inteligencia, es lo que he aprendido durante todos estos años y la experiencia es la que me da la paciencia y me da la manera de hacer las cosas, de estar con ese sentimiento de quererle arrancar la cabeza, pero al mismo tiempo hacerlo con mucha inteligencia”, concluyó.