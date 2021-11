Los memes no se hicieron esperar, luego de la presentación de Fher de Maná en la pelea de Canelo Álvarez y Caleb Plant.

Los internautas criticaron el aspecto del cantante, pues aseguraban que las cirugías estéticas ya son muy notorias en su rostro.

Asimismo, otros aseguraban que el playback fue muy notorio en la canción que cantó, mientras que otros tantos estuvieron satisfechos con su actuación.

Fher interpretó la icónica canción de José Alfredo Jiménez, El Rey e hizo vibrar el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Que raro Fher de Maná en la pelea del Canelo #TeamCanelo pic.twitter.com/0jl5lh1ksD — José Antonio (@srbeaucarnea) November 7, 2021

Fher de Maná en Las Vegas

José Fernando Emilio Olvera Sierra, mejor conocido como Fher es un cantante que alcanzó la fama con diferentes canciones de la mano de la agrupación Maná.

No obstante, el vocalista de 61 años confesó que se sometió a una cirugía para mejorar el aspecto de su rosytro, aunque eso le desencadenó problemas de salud.

Fher de Maná se ve fresco pic.twitter.com/wnusfNzFMQ — Jon Zuloaga (@JonZuloaga26) November 7, 2021

Fue su ex pareja, Mónica Noguera, conductora del programa Sale el Sol, quien comentó que en algún momento su vida estuvo en peligro por negligencia médica.

“Esa vez iba a operarse los ojos y la papada, pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta. Se estaba desangrando. Tuvieron que parar la operación”, aseguró.

Fher de Maná antes de entrar con El Canelo Álvarez pic.twitter.com/hUe7ku7gy0 — Isaac (@IRH06) November 7, 2021

Canelo Álvarez el primer mexicano que obtiene la unificación de los pesos supermedianos

Canelo entró de la mano de Fher con el objetivo de conseguir la unificación de los pesos supermedianos al enfrentar al peleador estadounidense, Caleb Plant.

A pesar de las complicaciones y luego de 11 rounds, Canelo logró conectar un golpe en la mandíbula del estadounidense que lo dejó tendido en la lona.

El mexicano declaró previo a la pelea, que su experiencia le daría el triunfo y prometió el nocaut, mismo que consiguió en el penúltimo round.

Lo bueno que tu cirujano, no fue el mismo que el de Fher de mana, cuando te reconstruyo el cachete... — Manuel Ramirez (@manuramirez2620) November 7, 2021

Mis emociones las pongo arriba del cuadrilátero y me gusta soltarlas con inteligencia, es lo que he aprendido durante todos estos años y la experiencia es la que me da la paciencia y me da la manera de hacer las cosas, de estar con ese sentimiento de quererle arrancar la cabeza, pero al mismo tiempo hacerlo con mucha inteligencia”.